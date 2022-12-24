澳門疫情｜救護車召喚急升日均400次　消防調整指引需先評估患者

澳門近日疫情升溫，當局更估計約六分之一人口染疫，不適市民增加亦導致救護車使用量上升。澳門消防局今日（24日）表示，近日救護車召喚個案急劇驟增，近一個星期，救護車召喚量達2,800架次，平均每日400架次，但近半是濫用個案。局方呼籲澳門市民慎用救護服務，讓急需及嚴重的人士先使用，症狀輕微者，且能夠自理的市民就自行求診。局方亦會對患者評估情況，決定是否優先處理。



▼12月23日 澳門市面情況▼



澳門消防局表示，隨着澳門已進入疫情防控過渡期，近日救護車召喚個案急劇驟增，近一個星期，救護車召喚量達2,800架次，平均每日400架次。局方指，經現場救護車隊員的反映，發現當中有超逾半數是屬於濫用救護服務。

局方表示，希望市民明白救護資源應留給急需及嚴重的人士使用，有鑑於近日濫用救護車情況嚴重，因此消防局將調整接報指引，並對患者情況進行評估，優先處理緊急個案。

局方呼籲市民共渡時艱，倘屬症狀輕微者，且能夠自理者，應自行採取其他交通工具或步行至就近的社區門診、醫院、私家診所或澳門蛋就診，勿濫用救護車，將緊急救護資源留給特別急需的市民使用。

▼12月14日 澳門防疫抗疫情況▼

