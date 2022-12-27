通關內地｜國泰1月往上海機票已售罄　指盡可能提升往返內地運力

中港通關將至，國家衛健委周一（26日）深夜公布，中外人員入境內地時，只需持有出發前48小時內的核酸檢測陰性結果，毋須再核酸檢測，以及集中隔離。記者今日（27日）中午時份翻看國泰由香港往上海的機票，發現1月份的已全部售罄，最快2月16日才有機位；往北京的航班亦最早1月19日才有機位。

國泰回覆表示，會與有關當局繼續保持溝通，盡可能提升往返內地的客運航空班運力。



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根據國泰網頁資料，明年1月每逢周四、六、日都有航班從香港往北京，往上海則每逢周二開出，以及1月5及19日。記者大約中午12時查看國泰網頁，發現1月19日之前，由香港往北京的機票都已售罄，即已無法購買1月8日開關日往北京的機票。

至於1月19日往北京的航班，仍有經濟客艙機票發售，如未連同稅款等收費，最便宜為3,940元。

往上海1月份機票已售罄

香港往上海方面，整個1月的機票都已售罄，現時仍有機票發售的航班中，最早為2月16日出發。該航班同樣有經濟客艙座位出售，單程未連稅最便宜索價2,850元，來回（四日三夜計）未連稅4,722元。

至於由北京及上海飛回香港，由於每日都有航班，暫時仍有客位。

國泰：盡可能提升運力

國泰回覆表示，歡迎內地當局由1月8日起，不再對入境人員和貨物等採取檢疫傳染病管理措施，及改善中外人員往來管理。國泰續指，會與有關當局繼續保持溝通，盡可能提升往返內地的客運航空班運力。

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