通關內地｜1.8開關　3年未回鄉港漂歸心似箭　憂春運到搶票難

國家衞健委周一深夜（26日）公布，由明年1月8日起新冠肺炎改名「新型冠狀病毒感染」，放寬至「乙類乙管」，不再對入境人員採取檢疫傳染病管理措施，即內地「開關」。港府也正製訂逐步、有序、全面通關，目標明年1月中前落實。



此消息令眾多與內地親人分隔兩地的市民期盼已久，來自湖南常德的港漂徐小姐三年來未曾回內地。得悉內地將於1月8日取消入境集中隔離後，她已歸心似箭，迫不及待想回家與親人團圓，但擔心內地疫情爆發，回去會加重感染風險；同時最近內地春運潮已差不多開始，徐小姐擔心待通關細節公佈時，大量旅客湧入網站難搶到票，嘆臨近春節公佈通關消息有些遲。



▼徐小姐周一下午接受訪問，當時衞健委未公布開關消息▼



闊別內地近三年 家中物是人非

徐小姐憶及，2020年過完春節回到香港後，便再也沒有回過家。每逢過年、傳統節日等時刻，原本該與家人團聚的徐小姐難以隨意在兩地間奔走，只能滯留在港，與其他港漂朋友一同聚餐。封關已近三年，徐小姐十分思念親人，幾乎每日與母親視頻通話緩解思念。

有的時候很想吃正宗的家鄉菜，但香港湘菜很貴......很想家。 徐小姐

三年間，徐小姐錯過的不只是一餐餐團圓飯。徐小姐一名來往密切的親人近日驟然去世，她錯愕之餘也十分遺憾，未能見到其最後一面，言談間十分失落；家族中另有一名親人亦身患重症。徐小姐感嘆，1月通關回家後只是物是人非。

通關消息公佈遲 憂搶票難

現時離農曆春節尚餘不到一個月時間，人員流通需求相當大。但政府仍在商討通關細節，徐小姐認為公佈得有些遲。

徐小姐表示，待開關便想趕在春節前回去，然而現時許多細節仍未公佈，不確定自己能否優先在通關之初便順利回去，認為從西九龍站直接乘坐高鐵便是最理想的方式。然而，根據以往生活經驗，春節車票數量十分緊張，需提前購買，現時仍未公佈通關細節、未開放車票購買通道，擔心難以購買到車票。

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對於內地非廣東省份的港漂而言，從深圳回家亦是不錯選擇，但徐小姐擔憂，內地春運潮已開始，全國各省人流已陸續購票回鄉過年，若從深圳轉車回家恐怕搶不到票。

喜出望外 亦擔心內地爆疫

內地衛建委今晚公布對新型冠狀病毒感染實施由「乙類甲管」降至「乙類乙管」，當中包括1月8日開始取消入境內地後全員核酸檢測和集中隔離。徐小姐第一時間便在微信朋友圈看到諸多好友轉發該條新聞，表示「被刷屏了」，意思指全是內地開關訊息。她喜出望外，立刻分享給其他好友。

徐小姐正在等待辦理內地往來港澳通行證，預計1月18日拿到，但她已經歸心似箭：「（回家）愈早愈好」，在內地開關當天將查看可行的交通工具，然後立即買票趕在春節前回家。但徐小姐同時亦擔心內地疫情。