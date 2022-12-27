通關內地｜最快1.8返內地免隔離　入境只需持48小時核酸檢測陰性

中港通關有期，國家衛健委星期一深夜（26日）公布，宣布將於明年1月8日調整新冠病毒的防控級別，並提出12項措施，當中提及中外人員進入內地管理將重大改變，入境只需持有出發前48小時內的核酸檢測陰性結果，入境後無需再進行核酸檢測和集中隔離（檢疫），即內地由1月8日起「開關」。



今次的調整，意味香港最快在明年1月8日與內地通關，屆時港人回內地也不用隔離，只需在出發前48小時進行核酸檢測即可；而在內地時，則仍要與其他人一樣戴口罩。



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入境內地只需填海關健康申明卡 毋須再申請健康碼

國家衛健委周一發出通知，宣布明年1月8日調整新冠病毒的防控級別，不再叫新冠肺炎，改作「新型冠狀病毒感染」，共有12項措施。

當中第12項提到，將會改善中外人員往來管理，前往中國的入境者只需持有出發前48小時內的核酸檢測陰性結果，並將結果填寫在海關健康申明卡，不再需要申請健康碼。此外，入境後的核酸檢測和集中隔離也會取消，健康申報正常，且在海關口岸常規檢疫無異樣，即可進入社區。

今次調整，意味着香港最快在明年1月8日與內地通關，屆時港人回內地也不用隔離，只需在出發前48小時進行核酸檢測即可。

香港人持續關注通關內地的新進展。（資料圖片）

確診者不再被強制隔離

衞健委公布由1月8日起，對新型冠狀病毒感染實施「乙類乙管」，依據傳染病防治法，對新冠病毒感染者不再實行隔離措施，不再判定密切接觸者，檢測策略調整為「願檢盡檢」。因此即使內地時確診，也不會再被隔離至康復。

衞健委公告列明將廣泛宣傳倡導「每個人都是自己健康第一責任人」的理念，堅持戴口罩、勤洗手等良好衞生習慣，在公共場所保持人際距離，及時完成疫苗和加強免疫接種。

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取消航班限制 乘客機上仍須佩戴口罩

通告亦提及，將取消「五個一 （即一航空公司一國家一航線一星期一航班）」及客座率限制等國際客運航班數量管控措施，不過，乘客機上仍須佩戴口罩，而水路、陸路口岸客運出入境也會逐步恢復。