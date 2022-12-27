中港澳航班只可用日本四機場不包沖繩札幌　縱橫遊憂多團被迫取消

日本開關兩個多月突傳來「壞消息」，日本傳媒今（27日）指周五（30日）起，中港澳航班僅可往返東京成田、東京羽田、大阪關西及中部機場（名古屋）四個機場，即當日起將無直航機往來香港至沖繩、北海道札幌、九州等的港人熱門遊日目的地。



縱橫遊執行董事袁振寧表示正了解有關安排詳情，若然屬實，憂慮航空公司未能申請加開航班到四個機場供轉機，旅行團亦難以突改酒店、餐廳及交通安排，最壞打算需要取消相關旅行團，預計受影響團友或達2,000名，旅行社或損失數千萬元，目前只能等待航空公司調配航班，以再作安排。



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目前香港與日本有7個主要往來航線，包括東京成田、東京羽田、大阪關西、中部（名古屋）、北海道札幌新千歲、九州福岡及沖繩那霸機場，據日媒今報道，周五起，香港航班將不能使用後三個機場。

消息一出數十人查詢 縱橫遊未定相關旅行團是否如期出發

縱橫遊執行董事袁振寧透露，消息一出已有數十名顧客查詢情況，惟暫時正等待國泰及香港快運等航空公司調配航班，再決定旅行團是否如期出發。他認為，目前出發存在3個難關，首先上述四個國際機場載運量繁忙，航空公司未必能申請加開航班。

第二，即使可安排旅客機位前往東京等地，再乘搭內陸機或新幹線等前往目的地。惟途中的酒店、餐廳及交通安排，當地未必有足夠供應，或難以預訂。第三，即使最後能安排妥當，但顧客未必願意花時間及體力轉乘內陸機。

縱橫遊執行董事袁振寧。（資料圖片／鄭子峰攝）

行程恐甩皮甩骨 料約有2000名團友受影響

袁認為，若旅行團受新措施影響，行程變得「甩皮甩骨」，最壞打算可能須取消出發。他透露，明年初約有2,000名團友，前往北海道札幌、九州福岡、沖繩等地，若以團費約1萬多元計算，估計損失約有數千萬元：「冇理由過年叫啲客食便當，搏投訴咩？」

他坦言，本港旅遊業剛復蘇，正迎接旺季不久，新措施確實帶來巨大打擊。惟不幸中的大幸在於，他早已預料隨時發生不可預期的阻礙，早前並未大量招聘人手，因此毋須再縮減員工規模。

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稍後供旅客決定是否轉團 若不轉團將全數退回團費

縱橫遊其後正式在社交平台宣布，正向航空公司查詢如何安排回程航班，亦會透過不同的交通工具配合，安排顧客回港。同時，縱橫遊正向航空公司了解如何調配航班，一旦確定航班、酒店及行程會通知顧客，以決定是否轉團，若選擇不轉團，將全數退回團費。