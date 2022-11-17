日本開關｜東瀛遊、縱橫遊加薪近10%　日本導遊月薪最低2.5萬

隨著世界各地陸續開關，以及政府在9月底實施「0+3」入境措施，旅遊業界逐步「解凍」，惟過去兩年旅行社已解僱部份人手，或採取凍薪或無薪假渡過「寒冬」。東瀛遊及縱橫遊上周均表示，將向員工加薪近10%，以感謝現有員工共渡時艱。東瀛遊更將於本周六（19日）招聘逾100個職位，至於東瀛遊則擔心疫情仍未穩定，採取保守的策略，選擇逐步增加人手。



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縱橫遊50員獲加薪 暫逐步增人手

縱橫遊常務董事袁振寧透露，由於疫情爆發以來，部份員工經歷無薪假或凍薪，仍對公司不離不棄；同時隨着多國陸續開關，估計工作量將會急增，但考慮到疫情反覆，不敢立即重聘已離職的舊員工，因此上周決定向逾50名員工先加薪，平均幅度達9.2%。

他表示，雖然今個月已增聘逾20名員工，連同兼職已有約100名員工，全職人數已達疫情前的近五成。但他指，暫時不舉行招聘會，將採取保守的策略，逐步增加人手，避免公司復常的步伐過於急速。加上「0+3」措施僅推出不足兩個月，未來仍需面對變種病毒，航班數量不足等問題，「冇理由請佢返嚟，又因為不能預計嘅事叫佢走。」

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擬明年重開一至兩間分行

他認為旅遊作為奢侈品，港人在經濟不景下會縮減開支，惟現時飛往日本的機票，由過往約1,000元飆至3,000元的入門價，正考驗市場需求，因此對前景不感到樂觀。「真係等明亮返先慢慢加返人手。」他並透露，計劃明年將擴展業務，重開一至兩間分行。

東瀛遊本周六舉行招聘會 計劃增100個職位

至於東瀛遊早前已公布，將在本周六（19日）舉行招聘會，將為20個部門增聘共逾100個職位，當中逾半數為前線職位，包括日本導遊、領隊、旅團銷售代表、分店主任等，亦有後勤職位，包括會計部、市場部、資訊科技部等空缺。

東瀛遊旅行社執行董事禤國全表示，高峰期有逾600名員工，現時剩下逾200名。但他對前景充滿信心，預料未來顧客量上升，目前員工人數難應付需求，因此重整旗鼓招聘人手，並將優先聘用早前解約及遣散的員工。至於疫情期間共渡時艱的員工，則加薪約10%，以補回過往的凍薪。

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導遊改包薪制 日本導遊月薪達2.5萬元

此外，縱橫遊及東瀛遊現時均為導遊及領隊，設有包薪制加津貼，有別於過往底薪加佣金，當中日本導遊同樣為2.5萬元，領隊亦分別有2萬元及1.8萬元。