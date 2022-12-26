日本巿面重現疫前熱鬧盛況　惟食肆仍有設隔板阻飛沫傳播

新冠疫情肆虐3年，全球各地不少地區的已逐漸進入「復常」階段，包括不久前已放寬出入境限制的日本。筆者早前與前赴當地與醫療工程界交流，了解疫情前後的情況，包括醫院及隔離病床設施的使用等，亦到市面觀察疫後狀況，順道品嘗闊別已久、正宗且不昂貴的地道高質美食，發現當地不少旅遊區已大致回復疫情前人頭湧湧盛況，雖然大部分旅客及當地人外出時仍長期戴上口罩，但出入一般場所並無特別通行驗證限制，僅部分食肆類場所內仍設有隔板阻隔飛沫傳播病毒。

撰文：資深工程師及工程師學會前任會長源栢樑



筆者於上月抵達當地，其時本港仍實施相對較嚴格的進出入場所措施，如進入餐廳等處所需持有疫苗通行證及掃瞄「安心出行」應用程式等，措施至本月中才進一步放寬。筆者抵達日本時正值當地宣告開始進入第八波疫情入口，但現場觀察，市面未見緊張，甚至似乎大致回復疫情前市況，遊客人潮四方八面湧至，但與當地人言談間了解到，本地旅遊及零售業界等最熱切期望見到的是海量的中國遊客恢復到訪、消費及購物。

先說出入境管制方面，筆者前赴當地前除了需要持有疫苗證明，到埗前亦需下載相關應用程式及輸入不少個人及行程等資料，包括所住酒店地址等，再上載疫苗注射證明等。雖然填寫資料的應用程式，使用上並非十分困難，但由於筆者不熟悉當地酒店地址郵政編碼的資料，最終因略過未有填妥，以致嘗試多次亦不能及時上載所需文件。在抵達機場後花上不少時間於步行到離抵達位置頗遠的特定機場櫃位解決問題，略為耽誤了行程，即將赴日的讀者們也許需小心留意，但整體入境過程尚算順暢。

至於東京市面與疫情前一樣人口密集，尤其旅遊區更異常擠擁，儘管當地並無強制「口罩令」，驟眼所見不論當地人或是旅客，大部分都配合政府抗疫宣言而有配戴口罩防疫。筆者上文曾提及日本當地較傾向認為飛沫為新冠病毒主要傳播途徑，故他們亦特別著重手部消毒，每到一處均設有搓手液供市民清潔及量度體溫，食肆亦普遍設有桌面上隔板相隔不同枱的客人。當局亦會鼓勵市民在食肆用餐時不多交談，而餐後亦要盡快離開。不過，未知是否當地不太重視處理室內透過空氣傳播問題，個人感覺到很多室內地方的通風，似乎有鮮風量不足的情況。

除了室內美食餐館逼爆，不少戶外旅遊景點亦滿佈遊人，如筆者曾到訪雷門淺草寺、新宿及秋葉源等旅遊區，遊人絡繹不絕，甚至部分商場會為旅客提供額外購物折扣加上退税以吸引外國客人光顧。至於進出食肆或商場等亦無任何限制，毋須如本港早前般要持有疫苗通行證才能進入，但場所仍會貼出告示要求市民探熱及消毒雙手後才進內。

至於一般病毒檢測方面，筆者曾在新宿留意到一處寫上「無料」字眼的疫症檢測站，但該處又貼有告示指檢測一次需付約三千多日元。筆者不明所以，細問日本友人下才知悉一般東京市民可免費進行檢測，但非東京居民則需付費檢測，而即使屬東京居民，若他們不願意進入站內「採樣」，而希望將檢測包帶回家自行檢測取樣，亦需要付費。筆者了解到，當地的確有不少人礙於個人或私隱考慮，寧願付費於家中自行處理檢測。

筆者在交流之餘抽空到雷門淺草寺求籤，大膽一問香港前程，終向觀音菩薩求得「大吉」一籤，籤文提到只要肯努力便能踏出青雲路。筆者雖並非什麼大人物，但仍就此祝願本港疫情問題能盡快完結，雨過天晴，如籤文所指大家有決心地共同努力般走上青雲路。

《01醫務所》與資深工程師源栢樑合作，逢周一推出專欄「源途有你」，分享工程與醫療的大小事。



源栢樑一直以推動工程界專業發展為己任，是香港工程師學會前任會長。數十年專業路途，著實值得回憶，亦深信後來者或可從中領會工程專業要點所在。源途有你，就讓大家一起體會。

