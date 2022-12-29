增24,895宗確診　瑪嘉烈16個月大女童情況危殆　再多62人死

新冠肺炎疫情持績，本港今（29日）新增24,895宗確診，連續兩日確診數字上升，更較昨日大幅升近19.31%。輸入個案數字亦有上升，與昨日一樣維持過千宗水平，達1306宗，佔整體個案5.25%。



另外，新增62名患者死亡，7日平均死亡人數突破50人，平均死亡率略升至0.243%，整體死亡率維持0.46%，累計死亡人數為11683人。兒童個案方面，在伊院留醫的23個月大男童及兩月大女嬰仍然情況危殆，另新增一名瑪嘉烈醫院留醫的16個月大女童確診，情況危殆。



今日疫情概覽：



-增24,895宗確診，確診數字反彈，較昨日大幅升近19.31%。

-輸入個案1306宗，佔整體個案比率5.25%；相比同日24,236機場入境旅客人次，確診比率則為5.39%，七日平均比率是4.96% 。

-新增62名患者死亡，7日平均死亡率略升至0.243%，整體死亡率維持0.46%，累計死亡人數為11,683人。

-累計5,195名病人留院，當中616人為新增確診病人，新呈報28宗危殆及23宗嚴重個案。

疫情持續高水平，本港今新增24,895宗確診，連續兩日確診數字在兩萬宗水平，更較昨日大幅升近19.31%。當中本地個案佔23,589宗，餘下的則為輸入個案，佔5.25%。新增的1,306宗輸入個案當中，當中包括1 117宗核酸檢測陽性及189宗快速抗原測試陽性個案。

不過，由於同日機場入境旅客人次為24,236人次，確診比率則為5.39%，七日平均比率是4.96% 。

值得注意是，由於政府昨日公布調整抵港人士無須再做核酸檢測安排，香港國際機場的臨時樣本採集中心將於今日起停止運作，而中心管理的檢疫中心（九龍維景酒店）亦會於今日開始停止安排市民入住。

▼12月27日 廣華醫院急症室情況▼



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衞生署公共衞生化驗服務處於12月20日至26日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本約為51.37%（七天移動平均比例）。

隨著BA.4／BA.5亞系佔整體個案的比率下降，香港在本地個案亦有發現新的變異病毒株。截至12月29日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現226宗XBB、六宗XBD、八宗BA.2.75.2、七宗BA.4.6、13宗BF.7及38宗BQ.1.1亞系個案。

至訃本地個案方面，則新增了6宗XBB及1宗BQ.1.1個案，年齡分別為45至89歲，1人沒有打針，5人打3針，1人打4針，累計發現160宗XBB、18宗XBD、1宗BA.2.75.2、12宗BF.7及186宗BQ.1.1亞系個案。

▼12月25日 政府「通關事務協調組」首開會▼



醫管局公布，​現時急症醫院內科病床整體住用率約為119%。昨日有5 195名2019冠狀病毒病確診病人在公立醫院留醫。留醫的確診病人中，有616名新增確診病人，3 213人需要入住隔離設施，727人正接受氧氣治療，88人需要以呼吸機協助呼吸。

新增呈報28名危殆及23名嚴重的確診病人，現時合共有199名危殆及170名嚴重的確診病人留醫，當中50名危殆病人正接受深切治療。兒童個案方面，在伊院留醫的23個月大男童及兩月大女嬰仍然情況危殆，另新增一名瑪嘉烈醫院留醫的16個月大女童情況危殆；伊院留醫的10個月大女童及瑪嘉烈醫院留醫的兩月大女嬰仍然情況嚴重。

另外，新增呈報62名確診病人在公立醫院離世，分別為32男30女，年齡介乎38歲至106歲，當中19 位來自院舍。打針方面，9 位無打針、7 位打了4針、40 位打了3針、3位打了2針、3 位打1針。七日平均死亡人數突破50人，平均死亡率略升至0.243%，整體死亡率維持0.46%，累計死亡人數為11683人。

學校方面，由於正值聖誕假期，故沒有呈報個案。院舍方面，確診個案維持於高水平，有41間院舍有確診個案，當中有66名院友及15名員工確診。當中健群護老院有限公司爆疫，有9人確診。

呈報陽性個案的安老院舍：



知年護理院

香港聖公會保羅長者之家

崇恩老人院分院

基德護理安老院有限公司

香港中國婦女會黃陳淑英紀念護理安老院

曉光護老中心有限公司

博愛醫院楊晉培護理安老院

康達老人中心（分院）

順景護理中心

福安老人院

仁濟醫院李陳玉嬋安老院

九龍主恩堂敬老之家有限公司

溫浩根護理安老院

耆康會馮堯敬夫人護理安老院

健群護老院有限公司

愛德（葵涌）安老院有限公司

明愛恩翠苑

保良局壬午年耆樂居

明恩護老院

萬年護老院

香港房屋協會－樂頤居安頤閣

寶力護老院

新松齡護老中心

雅園

康璟護老院（九龍灣）有限公司

香港基督教循道衛理聯合教會循道衛理楊震社會服務處深水埗護養院暨日間護理服務

紫雲間雋逸護養院暨長者日間護理單位

明愛賽馬會恩暉苑

廣福護老院（土瓜灣）有限公司

博愛醫院屯門護養院

仁濟護養院

呈報陽性個案的殘疾人士院舍：



基督教家庭服務中心誠愛兒童之家及誠謙兒童之家

新生精神康復會思悅園

鄰舍輔導會怡康居

扶康會柔莊之家

扶康會清蘭之家

扶康會悅群之家

香港耀能協會愛睿宿舍

基督教家庭服務中心翠林宿舍

扶康會興華成人訓練中心

展亮技能發展中心(屯門) - 宿舍部

▼12月26日 必理痛缺貨▼

