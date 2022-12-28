疫情｜國產新冠治療口服藥完成三期臨床　最快明年2月上市

據《人民日報》周三（28日）報道，國產新冠治療口服藥「SIM0417」本月完成三期臨床，預計最快2023年2月上市。



江蘇省藥監局先前召開SIM0417研究進展專題調度會，公告顯示，SIM0417為先聲藥業與中國科學院上海藥物研究所、武漢病毒研究所聯合開發的3CL靶點新冠治療口服藥，於2022年3月28日通過特別審批程序獲得國家藥監局臨床批件，並被納入國務院聯防聯控機制科研攻關重點目錄。本月16日，項目Ⅲ期臨床已完成全部1208例患者入組，進度處於國內3CL靶點藥物首位，料最快明年2月上市。

江蘇省藥監局副局長姜偉表示，作為江蘇省企業自主知識產權新冠治療重大創新藥物，SIM0417對疫情防控具有重大意義，企業要加緊推進研發進度，進一步加強研究過程管理，確保科學、合規，積極開展與國家藥監局藥審中心的溝通交流，提前謀劃、統籌考慮獲批上市後產能擴增等問題。省局將對先聲藥業提出的需要協調和支持的事宜全力以赴，並繼續加大對上溝通和申請幫扶力度，全速辦理審評審批、核查檢驗等事項，助力SIM0417早日獲批上市、更早造福患者。