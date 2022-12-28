港鐵「3.8%車費回贈」延長至1月底　另推388張全年免費車票抽獎

港鐵今日（28日）宣布，原於元旦屆滿的「3.8%特別車費回贈優惠」，將會再延長一個月至2023年1月31日。 3.8%車費回贈優惠於上年中實施，至今已是第三次延長，優惠只限使用八達通或二維碼付費的乘客。

此外，港鐵同時推出全年免費車票抽獎，參加日期為下月3至31日每名港鐵應用程式乘客每日有一次抽獎機會，總數388張。



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第三度延長車費回贈

港鐵今日（28日）宣布，現時的「3.8%特別車費回贈優惠」將會再延長一個月，至2023年1月31日。市民平常以八達通或車票二維碼（如支付寶），在拍卡或掃苗出閘後，閘機顯示的車費為計算回贈優惠後的價錢，因而取得優惠。惟購買單程車票的乘客就沒優惠。

特別車費回贈於2017年首次實施，於特定期內令乘客乘車時，車費價錢可得到扣減。在2021年年中增加至3.8%回贈，之後每半年延長一次，至今已經是第三次延長。

推388張全年車票供抽獎

港鐵同時推出全年免費車票抽獎，乘客由1月3日至1月31日，於每日上年9時至下年6時登入MTR Mobile應用程式，參加「新春賞，全年免費搭」抽獎，可即時獲知結果，每日有一次抽獎機會。活動共送出388張全年車票。

兔年賀年車票售$100 首次推賀年NFT車票

明年農曆新年生肖是兔，港鐵推出兔年賀年車票，售價為100元，包括兩張車票、一個精美票套及8個兔年利是封，由元旦日（1月1日）起發售至1月20日，發售地點包括港鐵、輕鐵客務中心及港鐵網店等，使用MTR Mobile應用程式購買更享有優惠價90元。乘客可用賀年車票於大年初一（1月22日）無限次乘搭港鐵本地車程、輕鐵、港鐵巴士及港鐵接駁巴士。

港鐵更首次推出「兔年賀年車票系列NFT」，可於港鐵網上商店選購，詳情在Web3網站及Discord 公布。