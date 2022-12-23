港鐵連環事故｜政府成立獨立小組監督管理及維修　港鐵亦設專家組

港鐵早前在一個月內，兩度發生嚴重事故，包括荃灣線列車出軌撞甩門和將軍澳線列車脫鈎事故。運輸及物流局今日（23日）宣布，政府已成立獨立監督小組，監督港鐵就資產管理及維修保養制度進行的全面檢討，該小組將由市區重建局行政總監、發展局前常任秘書長韋志成擔任主席，成員則包括專業飛機工程師詹永年、理工大學電機工程學系運輸實務教授李鏡權，以及機電工程署署長彭耀雄。

港鐵亦表示，已委任由工程師學會前會長梁廣灝率領的專家小組，就鐵路的資產管理及維修保養制度，進行全面檢討，目標在6個月內完成檢討工作，向董事會匯報，並向政府提交檢討報告。



▼12月5日 港鐵將軍澳線車卡脫鈎事故▼



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政府今日公布獨立監督小組成員名單，統領小組為韋志成為發展局前常任秘書長（工務）及路政署前署長，現為市區重建局行政總監，當局指，他是資深的專業工程師，具備土木、結構和土力工程專業經驗，在工程及項目管理等方面經驗豐富。

韋志成任獨立監督小組主席

小組成員則包括詹永年、李鏡權博士，以及機電工程署署長彭耀雄。當局指，詹永年為專業飛機工程師，擁有多年飛機工程的專業行政及運作經驗，包括機構規劃、技術培訓、質量管理、安全及風險管理等，認為其豐富的航空工程經驗，可從不同角度監督港鐵公司就其資產管理及維修保養制度進行的檢討工作。

另一成員李鏡權則為理工大學電機工程學系運輸實務教授。當局指，他是鐵路行業的專家，從事鐵路行業超過40年；退休後轉投工程教育工作，在提升鐵路服務安全和穩定性的研究及知識轉移方面，具備豐富經驗。

當局指，獨立監督小組成員來自不同專業領域，會從鐵路安全規管角度，監督港鐵公司就資產管理及維修保養制度進行的全面檢討，包括審視其覆蓋範圍、檢視方法及程序、跟進建議及落實方案等是否合適得宜，以確保檢討工作全面、深入、穩妥和完備。小組亦會監督港鐵公司全面評估其鐵路系統內不同領域的潛在風險，確保港鐵公司的維修保養以至營運管理工作與時並進，包括制定適當的檢查及維修保養措施，尤其是加強預防性的維修工作及科技應用。

11月13日，港鐵列車在油麻地站出軌，多道車門甩脫



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運輸局：政府極關注近期港鐵事故 小組將提規管建議

運輸及物流局發言人續指，政府對近期的鐵路事故極表關注，強調獨立監督小組將會密切監督港鐵公司的檢討工作，並會在相關檢討工作完成後，向運輸及物流局局長提交報告，並就鐵路安全規管事宜提出建議，以維持香港的鐵路服務安全可靠。

政府對近期的鐵路事故極表關注。獨立監督小組將會密切監督港鐵公司的檢討工作。小組會在相關檢討工作完成後向運輸及物流局局長提交報告，並就鐵路安全規管事宜提出建議，以維持香港的鐵路服務安全可靠。

港鐵委任專家小組 半年內提交檢討報告

港鐵隨後亦宣布，委任檢討鐵路資產管理專家小組成員，並由工程師學會前會長梁廣灝擔任主席，他將會聯同4名資深工程師及專家，包括浸會大學校長衞炳江、香港大學工程學院副院長黃仕進、理工大學前副校長何兆鎏，以及前中華煤氣有限公司執行董事暨營運總裁關育才，就公司在鐵路方面的資產管理及維修保養制度，進行全面檢討。

港鐵指，專家小組是公司就早前油麻地站及將軍澳站發生事故的後續跟進工作，透過全面檢討，確保有關制度維持高水準，目標是6個月內完成檢討工作，向董事局匯報，並向政府提交全面的檢討報告。港鐵亦同時委任海外工程及資產管理顧問公司SYSTRA，協助專家小組進行今次檢討。