日本入境航班｜港府促日本撤回限降令　250航班6萬人旅日或落空

日本限制本港航機本周五（30日）起不能在四個指定機場以外機場降落，港府今晚（28日）表示，由周五日至明年1月本地航空公司受影響的離港航班接近250班，約6萬名乘客受影響，意味着6萬人日本假期或泡湯。港府表示已聯繫日本駐港總領事館表達強烈關注，嚴正要求日本當局撤回「限降令」。



▼12月28日 往日本非四個限定機場的市民在生效前如常出發▼



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港府向日本總領事館表達強烈關注

日本民航局周二（27日）前宣布，本周五起來自香港的載客航班暫時只能使用成田、羽田、關西和名古屋中部四個機場，更禁止航空公司增加香港飛往指定機場的航班數目。政府發言人表示，港府已隨即去信日本當局，並聯繫日本駐港總領事館表達強烈關注，嚴正要求日本當局撤回有關決定。與此同時，特區政府亦召開緊急視像會議與日本當局代表見面，以及一直與受影響的本地航空公司緊密溝通。」

政府發言人表示，特區政府今日向日本當局了解後確認，日本實施新規定後，本港航空公司的航班仍然可由日本各個機場載客飛返香港，不限於上述四個機場。

150個旅行團、共4000團友受影響

發言人還表示，據了解，由本周五至明年1月底，本地航空公司受影響的離港航班接近250班，約6萬名乘客受影響。當中，約有4,000人為旅行團旅客，共涉及超過150個旅行團受日本有關決定影響。

由於香港飛日本指定機場的航班不得增加，意味着受影響旅客難再買機票更改行程，日本旅行計劃只能落空。政府發言人表示，旅行團方面，旅行社正積極與航空公司協調安排機位，同時亦向受影響旅客提供替代安排，例如安排其他機位、調整行程、轉團或退款等。

政府發言人指，運輸及物流局已敦促受影響的本地航空公司向受影響的乘客提供最大的支援和協助，妥善安排受影響的乘客由日本返港。運輸及物流局知悉本地航空公司會向受影響乘客提供更改機票或退款的選擇，並會在本周五開始安排若干航班由上述四個指定機場以外的機場接載身在日本的港人返港。

發言人說，香港居民如在日本遇事需要協助，可致電入境事務處「協助在外香港居民小組」24小時熱線+852 1868尋求協助。