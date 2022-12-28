日本機場限制｜日方確認航班可在各機場返港　林世雄：已要求撤限

日本政府昨（27日）突宣布周五（30日）起，中國內地、香港及澳門航班只可飛抵東京成田、羽田、關西及名古屋中部機場，航空公司不准增加航班。運輸及物流局確認昨接獲日本民航局通知，局長林世雄指對日本當局在旅遊旺季作出如此倉猝的決定表示非常失望，已去信日本當局，並嚴正要求日本當局撤回有關決定，並稱與日本當局溝通後，本港航空公司航班仍可由日本各個機場載客返港。



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林世雄在運輸及物流局Facebook發文，稱局方昨收到日本民航局通知，對日本當局在旅遊旺季作出如此倉猝的決定表示非常失望，局方已去信日本當局，同時已聯繫日本駐港總領事館人員表達強烈關注，並嚴正要求日本當局撤回有關決定。

林世雄稱，局方今日（28日）與日本當局溝通後獲確認，新規定實施後，本港航空公司的航班仍然可由日本各個機場載客飛返香港，不限於上述四個機場。與此同時，局方就事件一直與受影響的本地航空公司緊密溝通，並得悉它們會盡力安排受影響的乘客由日本返回香港。

運輸及物流局局長林世雄。（資料圖片/歐嘉樂攝）

至於計劃於12月30日或之後由香港出發前往日本的人士，運輸局已提醒受影響的本地航空公司必須盡快和直接向受影響乘客交代事情發展。林世雄強調，政府非常關注事件，並已要求本地航空公司向受影響的乘客提供最大的支援和協助。政府會繼續密切留意事態發展，及採取適當跟進。