日本機場限制｜四種心態飛沖繩福岡　港客隨遇而安：已三年無旅行

日本政府周二（27日）突然宣布周五（30日）起，由中國內地、香港及澳門旅客只能從東京的羽田機場、成田機場、大阪關西機場以及名古屋的中部機場入境，其他目的地旅客回程安排未明。今早（28日）香港機場仍然有旅客前往沖繩和福岡等受限目的地，他們對行程及回程安排可分四種心態，有人打算繞道台灣返港，有人昨即買東京返港機票，計劃先由沖繩飛東京再返港，但亦有決定隨遇而安，不擔心也未有準備：「三年無去旅行，就算點樣我哋都好想去。」



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昨即買$4000東京返港機票備用

今早的香港機場，分別有航班前往沖繩或福岡，包括一同往沖繩的何小姐與梁小姐。她們原計劃下周一(1月2日)由沖繩回港，但日本新限制一岀就大受影響。梁小姐表示昨晚收到消息，立即用約四千元買了由東京回港的機票。到機場辦理登機手續時，香港航空職員就表示計劃安排一架空載飛機前往沖繩，在下周一接載旅客回港。

引述港航稱計劃安排一架空機前往沖繩

梁小姐指，知道消息後，已著手取消東京回港的機票：「好在可以退錢，淨係要比五百蚊cancel fee(取消費)。」不過她與何小姐都對航空公司有信心，她引述職員指，即使最終未能從沖繩回港都可能有安排交通，接載旅客前往四個可回港的機場。

一家四口或經台灣返港 選擇等待安排

不過有旅客就想由另外地方回港。鍾先生一家四口都前往沖繩，不過他指因為他們不是從港航官網買機票，港航未有相關回港安排予他們。鍾太就認為日本政府今次政策太急，對於回港安排，鍾先生就希望由沖繩轉往台灣回港，不過他與太太都未有確實計劃：「本身最後一日都在沖繩，睇吓嗰陣會點樣先。」

鍾先生一家四口前往沖繩，希望經由台灣返港。(張浩維攝)

期待旅行已久 受影響亦前行

前往福岡的黃小姐一家三口就未受政策影響心情：「三年無去旅行，就算佢咁樣我地都好想去。」不過她坦言都有對回港的安排有擔憂，決定先視乎航班所屬的香港快運航空所作的安排。

黃小姐一家三口指，即使措施對旅程有影響，仍想去旅行。(張浩維攝)

批日本做法不合理：唔知搞乜

有來自三個家庭共8人的「小型團」結伴前往福岡，其中一位家長陳先生就覺得日本政府做法不合理性：「人人都準備回復正常，佢就掉返轉頭做，都唔知搞乜。」他指都未有計劃回程的安排，可能視乎快運航空的決定，亦可能北上東京。不過他只即使旅程多變掛，都是很想去：「三年無去旅行，三位小朋友都好想去。」三位小朋友隨即點頭同意。