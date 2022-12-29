男藝人與14歲女多次性交被判感化　律政司覆核刑期遭拒

曾參與多個廣告拍攝的男子涉於2020年起，8度與一名14歲少女性交，最後一次更要求在酒店與另一女子3P（三人性交）。男子承認8項與未滿16歲的女童非法性交罪，早前被判處12個月感化令。律政司不服刑期過輕申請覆核，裁判官崔美霞今（29日）在九龍城法院聽取控辯雙方陳詞後，認為被告與事主年紀差距不算大，事主亦曾謊報年齡，令被告相信她已滿16歲，而照片所見事主的確比真實年齡看似年長，另她感染念珠菌等，反映被告性安全意識不足，判處感化令更適合，考慮後決定維持原判。



被告陳輝豐（報稱無業，25歲），被控於2020年12月28日至2021年7月某天，七度在尖沙咀金利大廈某單位，與14歲的女童X非法性交；另於2021年8月18日在尖沙咀富豪九龍酒店與X非法性交。

控方指被告曾在3P時 使用同一安全套插入X及另一女子下體

控方今陳詞指，涉案控罪宗旨在於保護未成年少女，強調判刑應具阻嚇性。崔官回應稱，律政司所援引的案例中，犯案者年齡與受害人差距較大，故有其嚴重性，但若只是年輕情侶交往，法庭量刑時需予以考慮。

控方再指，有案例顯示即使犯案者與受害人年紀只差10年，即與本案情況相同，該案被告最終仍被判處3個月監禁。況且，本案亦有多項加刑因素，包括陳在某幾次性交中沒有戴安全套，又在3P時使用同一安全套插入X及另一女子下體。

律政司申請覆核被告陳輝豐(圖)被判感化令的刑期，裁判官聽取陳詞後維持原判。(廣告截圖)

辯方透露被告已失去原本工作 現任侍應

辯方表示，陳當時被X誤導，真誠地相信她已滿16歲，認為自己與之性交並無違法，屬「道德上不能被指責（morally blamelsss）」，但同意他沒有盡嚴格法律責任，事實上仍屬違法，此亦是本案有力求情因素，崔官判處感化令沒有原則性犯錯。

辯方又稱，陳去年9月被捕，距今已有1年多，令他飽受煎熬。另他因本案失去原有工作，現時任職侍應，亦接受了3個月感化令，相信他已經更生，律政司現在才覆核刑期是對被告不公。

陳輝豐曾拍過不少廣告，亦有與女星蘇皓兒等合作。(詳看下圖)

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裁判官指X感染念珠菌和陰部毛囊炎 可見被告的性安全意識不足

崔官聽取陳詞後指，案情顯示陳與X年紀相差10年，年齡差距不算太大。非像其他年長犯案者欺騙年幼受害人的情況，二人曾是情侶關係，X亦向陳瞞報年齡。此外，陳曾查閱X在社交媒體上的照片，崔官翻閱照片後，認為X的樣貌及打扮確比真實年齡看似年長。

至於控方稱陳曾誤導X進行3P，崔官裁定案情未能反映這點，也沒有足夠證據顯示X因本案受到精神困擾。崔官又引述X的醫療報告指，她事後感染念珠菌及陰部毛囊炎，可見陳的性安全意識不足，感化官因此相信感化令更加適合，能起監管之效，對其更生有利；考慮到陳被捕至今1年3個月，已有極大阻嚇作用，決定維持原判。

案件編號：KCCC 1081/2022