要求15歲女生獻初夜　已婚教師非法性交和非禮等罪成　判監27個月

已婚中學男教師涉與15歲女學生發展師生戀，7次邀請女學生到自己與妻子的愛巢見面，期間要求女生替他手淫及獻出初夜，女生在半推半就之下與老師發生性行為。他否認非禮、與年齡16歲以下女童非法性交共7罪受審，早前被裁定所有罪名成立。辯方今（14日）在區域法院求情時指，被告知道因為自己用情不專令女生受傷，感到十分愧疚。而法官判刑時指，被告作為已婚人士與學生發展曖昧關係，之後逐步升級兩人的關係，終如願以償發生性行為，明顯是有預謀。經考慮後，法官判他監禁27個月。



35歲男被告LHM，被控於2020年6月20日至10月12日，在粉嶺寓所6度非禮15歲女童X及曾經與X非法性交。

求情稱被告用情不專令X受傷 妻子事後不離不棄

辯方求情指，被告案發後任職地盤散工，之後獲晉升至管工。被告接受X創傷報告內容，知道是因為自己用情不專導致X受傷，感到十分愧疚及有悔意，對於所面對的判刑不會埋怨，只會怪責自己。被告另十分後悔事件對妻子造成了傷害，但幸得妻子不離不棄，兩人感情如今更勝從前。

被告的妻子亦在求情信指，被告因本案已賠上了自己的專業及人生計劃，已付出了很大的代價，但她仍相信被告本質溫柔、孝順，指對方為自己生命中不可或缺的一人，更是她命定唯一的終生伴侶。

另據被告的背景報告，被告很後悔未能成為一位好老師，案發時亦未能疏遠與X的距離，還柙的經歷於被告而言亦十分辛苦，現已上了寶貴的一課。至於心理報告則顯示，被告沒有孌童癖，工作時與成年女性沒有相處問題，對女性亦無敵意，只是在性方面有自我控制問題，但他願意接受相關治療，其重犯風險亦不算高，望法庭能輕判。

法官引述報告 指X事後自己十分污穢、一文不值

法官其後引述X的創傷報告指，X患有高程度的創傷後遺症、抑鬱症，並有自殺念頭，案件粉碎了其對男性及成年人的信任，因害怕身份被發現而刻意與人保持距離，孤立自己。報告中亦提及，X害怕不被信任，因為她自認為做錯，未能自我保護免受侵犯，認為自己十分污穢、一文不值，對將來沒有希望，認為情況會一直變壞。

法官量刑指，被告案發時數度看准妻子不在家中的時間，邀請X到家中陪伴，明顯是有預謀犯案，屬加重刑責之處。另外，兩人年紀相差約20歲，被告利用老師身份犯案，違反學校及家長對其的信任。加上，事件為時不短，被告持續犯案，對X及其家人造成嚴重影響。

法官續指，被告作為已婚人士與學生發展曖昧關係，之後逐步升級兩人的關係，終如願以償發生性行為，明顯是有預謀，而非衝動犯案。雖然X是在自願下與被告發生性行為，但法庭有責任保護無辜及容易信賴他人的兒童，故為表達公眾對事件的厭惡，為事主及其家人伸冤，最終就7罪判被告囚27個月。

被告問會否將初夜獻出 X一度拒絕但最終同意

法官早前裁決時指，相信X對被告有好感，卻因不懂如何與對方結束關係，令她在抗拒又喜歡的心理下，容許被告觸碰她的身體，又指她對性交過程的形容鉅細無遺，認為她為誠實可靠的證人。反觀自言以為X年滿16歲的被告，有9年校務經驗，且明知與未滿16歲以下女童性交屬非法，不認為他會單憑X的一句說話便相信她年滿16歲，終裁定其所有罪名成立。

案情指，被告自2019年尾起不斷對X噓寒問暖，兩人繼而發展超越師生的關係。被告在案發期間曾多次邀請X到其家中，至第六次在家中約會時，被告更與X擁吻、摸她大腿，又曾問X可否幫他手淫，惟遭X拒絕。後來被告又脫去X的衣服摸胸等，亦進一步問X會否將初夜獻出，雖然X一度拒絕，但最終在被告重複要求下，與被告發生了性行為，期間X向被告表示不舒服及痛，但被告沒有理會，後來被告抽出陰莖，自瀆至射精，過程中沒有使用避孕套。事件最後經學校社工揭發，最終報警處理。

案件編號：DCCC406/2021