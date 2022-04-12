英文教師藉看Netflix性侵女生　辯稱僅口述情節　非法性交等7罪成

中學英文教師涉叫校內15歲女學到其家看Netflix電影，二人後來發展「師生戀」，並在教師家中發生性行為。男教師否認指控，辯稱二人從沒發生越軌行為，又稱首次與女生性交時，對方已滿16歲，並稱之前雙方僅作「口述性交」，即以對話形式描述性交行為代替。法官今（12日）在區域法院裁決，法官認為X是個沒有戀愛經驗的少女，渴望愛和關懷，被戀愛蒙蔽，並受被告擺佈。他認為兩人的情慾短訊與X口供脗合，相信X曾與被告性交及侵犯，更質疑曾有人向X「教路」，最後裁定被告非禮及非法性交等7罪全部罪成，案件押後至5月19日判刑，以索取X的創傷報告。



被告馮霆麾（37歲，教師）被控與16歲以下女童非法性交及非禮等7罪，指他於2019年1月3日至8月2日期間，兩度在元朗單位非禮15歲女童X，以及5度與X非法性交。

被告馮霆麾稱與因事主X是他的學生，怕二人被撞見，才提議X上他家見面。(李慧娜攝)

被告非宅男 事主X卻想要關懷

法官陳廣池分析，被告與X的年齡相差20年，人生閱歷及感情生活定必比X多，被告亦非「宅男」，又聲稱雙方都知道16歲前不可性交的界線，卻樂意與X講意淫說話抒緩壓力，認為有所謂「壓力」的只是被告，而非X，因為X一直都表示，她需要的是關懷及情感滿足，需不是性需要。

反修例時沒有封城卻不相見

陳官又指，若被告如此重視16歲的界線，為何不待X一滿16歲便解放二人的性好奇及性渴望呢？辯方卻指X滿16歲後數個月，二人沒有見面，因為當時正值反修例事件，X外出會不安全。陳官反駁指二人本已會在被告家中相見，當時亦沒有封城，認為其說法令人費解。

斥被告塑造成X因愛而作出誣陷

陳官續指，被告的解釋令人詫異及費解，批評被告作供不盡不實，狡辯處處，刻意眨損X的精神狀態，將事件塑造X因愛及妒忌而作出誣陷，辯方的陳詞指控X有惡意動機，實屬對X的二次傷害。

分手為免夜長夢多

陳官續指，按被告的說法，雙方首次性交後，感情應會昇華，惟被告卻稱不堪X纏擾而分手，認為被告在X首次與警方的錄影會面後，知道X未有說出對他造成損害的證據，所以才安心分手，為免夜長夢多。

短訊可見X被愛蒙蔽

陳官亦指，X聰明、有條理，作供誠實可靠，沒有誇大其辭，認為X愛慕被告，亦想他開心，所以才容許被告作進一步的接觸，也相信X是被動的一方，受被告擺佈，而二人短訊與X的口供脗合，從短訊可見X被戀愛蒙蔽。

陳官感嘆，X事發時僅15歲，沒有戀愛及性經驗，是一個情竇初開的女孩子，與異性戀愛應是一段開心及充滿好奇的人生經歷。

官疑有人曾向X教路或涉妨礙司法公正

陳官續表示，以X對被告的依戀，相信她在首次錄口供前曾通知被告，有心計的被告亦曾「教路」，所以X才未提及本案罪行的事情，懷疑有人涉干犯妨礙司法公正罪，要求控方跟進是否涉及刑事責任。

法官陳廣池指事主X是情竇初開的女孩子，她需要的是關懷而不是性。(資料圖片)

看Netflix電影時摸及私處

控方案情指，二人從2018年12月開始在上課時間外互發訊息。女事主X首次到被告家中看Netflix電影，被告便摸她的胸部及私處，事後二人成為情侶。之後X再訪被告家6次，被告曾指插她私處，雙方發生過5次性行為，被告均沒有使用避孕套。

X稱以為被摸後要發展成情侶

X供稱，首次在被告家被摸後，覺得「做咗呢啲嘢，就要發展成情侶關係」，因此才成為被告的女友。她又承認，被告曾在社交平台關心她，因為「由細到大好少有人關心，所以覺得窩心。」X又指，雖然每次與被告性交後下體都會疼痛，但認為「情侶之間係咁」，且當時對性知識一知半解，以為感到痛是正常的。

後來得知被告不止有她一個

後來關係被揭發後，她承認起初與警方錄口供時未有透露曾與被告性交，因為當時怕被告會坐監。後來得知被告不止與她一位女同學發展情侶關係，認為被告為人「無想像中咁好」，終選擇說出真相。

控方又呈上被告與X的短訊，當中不乏露骨內容，包括提及性交、高潮、破處、指插陰部等。

被告堅稱在X滿16歲才性交

被告自辯時則否認發生非禮及非法性交事件，又指X到他家中只是打機和聊天等，後來X失去愛貓，他安慰X時才首次與她性交，但當時X已年滿16歲，在此之前，二人僅在以短訊作「口述性交」。

認與X講咸故提破處等

被告承認兩人有講「咸嘢」和「咸故」，但他否認那些是他與X性交後而引致的話題，強調內容全屬虛構，又解釋指對話中提及的「分泌物」是指X出汗；「不明液體」則是X在挖苦他廚藝不精等。

被告又指與X拍拖期間，X經常要求他用一些方法表達愛意，後來X更變得多疑，懷疑他與其他女同學有染，令他感到有壓力，遂提出分手。

案件編號：DCCC398/2021