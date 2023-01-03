鄉郊一般選舉10宗舞弊投訴　投票日臨近農曆新年　廉署：小心賄選

「2023年鄉郊一般選舉」將於1月分兩個星期日舉行。廉政公署表示，至今收到10宗有關選舉舞弊或違法行為的可追查投訴，當中有6宗涉及賄賂選民。

廉署呼籲是選舉的候選人、助選團和選民，都要慎防觸犯賄選的陷阱，特別要小心在農曆新年期間的聯誼活動，選民會否不慎收受候選人利益。同時候選人不可脅迫選民投票，選民亦要查清楚選民資格能否在選舉日中投票。



「2023年鄉郊一般選舉」將於本月分兩個星期日舉行，將會選出在全港27個鄉事委員會中的代表，分別是1月8日舉行的村代表（包括原居民代表及居民代表）選舉，以及1月15日墟鎮的街坊代表選舉。

暫接10宗投訴 其中6宗涉賄賂選民

廉政公署在今次選舉中作出了一系列維護廉潔的行動。廉署廉潔選舉事務統籌趙汝達表示，截至上周三（12月28日），廉署共接獲10宗有關2023年鄉郊代表選舉中，涉嫌違反《選舉(舞弊及非法行為)條例》的可追查投訴，當中有6宗涉及賄賂選民，3宗涉及發布關於候選人的虛假或具誤導性的陳述等指控。

廉署廉潔選舉事務統籌趙汝達指今屆選舉有10宗選舉舞弊投訴。(梁晉穎攝)

上次換屆選舉共接87宗投訴僅一宗提起訴

趙汝達指，數字與上屆於2019年時的選舉的投訴數字相約，上屆選舉廉署接獲87宗可追查投訴，當中約四成（38宗）涉及明知自己無權投票卻在選舉中投票的舞弊行為；四分之一（22宗）涉及提供利益、飲食或娛樂以換取選票。

其他投訴涉及候選人沒有按照法例規定提交選舉申報書、發布關於候選人的虛假或具誤導性事實陳述、發布選舉廣告假稱獲得支持，以及未獲候選人授權為其選舉開支代理人而為候選人招致選舉開支等。

趙汝達表示，這87宗投訴中，有1宗有作出起訴，被起訴的候選人所提交的提名表格，當中的提名人士並非該選區選民，涉嫌做假。該候選人最終被判處120小時社會服務令。

臨近農曆新年飲宴或聯誼須謹慎

他提醒候選人及選民，由於鄉郊地區有不同的傳統習俗和禮節，而今次選舉亦較接近農曆新年（1月22日）舉行，因此候選人或相關團體於選舉臨近時舉行飲宴或聯誼活動時須謹慎行事，遵守法規並顧及公眾的觀感，避免引起賄選的嫌疑。

另外，他對於候選人和選民，有幾點提醒：

提醒候選人：



•切勿藉提供任何利益、飲食或娛樂，作賄選買票；

•切勿以武力或脅迫手段影響選民的投票決定；

•切勿明知某人無權在選舉中投票，卻促請或誘使他在選舉中投票；

•無論候選人屬自動當選、成功或不成功當選，或沒有招致任何選舉開支，亦須準時提交選舉申報書，準確申報所有選舉開支和選舉捐贈，並附上有關文件。

提醒選民：



•切勿收受利益、飲食或娛樂，而出賣選票；

•切勿明知本身無權在選舉中投票而去投票；

•助選人士或支持者不可在未得候選人的書面授權前，隨便為候選人招致選舉開支。

廉署多項宣傳呼籲維護廉潔選舉

趙汝達表示，廉署在今次選舉作出多個行動和宣傳活動，協助選舉保持廉潔，包括提醒選民檢查自己選民資格；為全港27個鄉事委員會舉行簡介會；在候選人簡介會講解相關法例；聯絡長者中心提醒長者不要被脅迫投票；製作「廉潔鄉郊選舉資料冊」、「選民須知」及「候選人填寫選舉申報書須知」等參考資料；製作一套八張的海報，以漫畫形式簡明地闡述法例重點。詳情可瀏覽「維護廉潔鄉郊選舉」網站。



他補充，今次選舉亦會派員在票站當值，以便選民可查詢或投訴。同時廉署人員亦會觀看點票過程。