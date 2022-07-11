選管會更新鄉郊代表選舉指引　違「負面清單」者失候選及當選資格

選舉管理委員會今日（11日）舉行記者會，公布明年鄉郊代表選舉活動建議指引公眾諮詢的詳情。其中，指引列明任何人如拒絕或忽略誓言、被裁定違反誓言，或者不符合擁護效忠的法定要求，將會失去候選人及當選人資格，相關裁決5年內也不能參選。選管會主席馮驊指出，現行法例上對「負面清單」內容已有清楚解釋。



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明年選舉暫不採用電子選民登記冊

馮驊指出，明年初的鄉郊選舉，將為現時共709條鄉村，選出1,484個村代表，包括695個居民代表，789個原居民代表；亦為長洲及坪洲兩個墟鎮分別選出39個及17個街坊代表。選管會因應立法會日前通過草案，規定當選鄉郊代表須簽署擁護效忠的書面誓言，更新選舉活動指引。選管會就新指引展開為期30日公眾諮詢，下月9日結束。

新指引列明，鄉郊代表選舉須為70歲以上長者、孕婦、患疾及殘疾人士等不能長時間排隊的選民，作特別排隊安排。

有別以往選舉，明年鄉郊選舉的候選人無需再額外簽署另一份確認書以示擁護《基本法》及保證效忠香港特區。馮驊表示，2023年的提名表格已作出改動，新表格已清楚列明法定要求，候選人須按照法定的提名程序在提名表格內簽署，作為具法律效力的聲明，否則將不獲有效提名。候選人若違反「正負清單」，亦將不獲有效提名。

另外，候選人如在選舉舉行前的五年內，因拒絕或忽略作出指明誓言，或違反誓言或不符合擁護《基本法》、效忠香港特別行政區的要求，也將喪失提名和當選的資格。

馮驊提到， 鑑於2021年立法會換屆選舉採用電子選民登記冊的經驗，且不少村落位置偏僻而或會出現信號困難，屆時鄉郊選舉將不會採用電子選民登記冊。是次選民人數較少，故他相信不會對選舉帶來太大影響。

為省卻選票運送時間繼而加快點票過程，民政事務總署會首次為選舉設立投票兼點票站。票站主任會在投票結束後將投票站轉為點票站和代替選舉主任負責點票工作，以進行原站點票。

即將任滿的馮驊，拒絕詳細說明去向。（梁鵬威攝）

下月即將任滿 馮：不評論去向

被問及要否設資格審查，馮驊指提名是否有效一直以來由選舉主任決定，而全國人大去年的相關決定，並無涵蓋鄉郊代表選舉。

被問到如果疫情不穩有何安排，馮驊笑言自己「沒有玻璃球」可以預知下年年初是否能成功舉行選舉，但會密切關注疫情發展。

馮驊任選管會主席13年，任期將於今年8月屆滿，他指根據有關規例，選管會主席要由現任高等法院法官出任，由特首經諮詢終審法院首席法官後委任，他對個人去向不作評論。被問到任選管會主席多年有何感受，他指任內的感言均輯於歷屆活動建議指引的引言和選舉報告的建議，如有興趣可以閱讀。