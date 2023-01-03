迪士尼｜2月招聘600人迎開關遊客潮　與港芭蕾舞團演譯StellaLou

踏入2023年，本港旅遊業有望復常。香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭(Michael Moriarty)表示，雖然疫情下樂園面臨營運挑戰，但仍能憑品牌實力及新產品，贏得港人歡心。



為迎接即將到訪的外地旅客，莫偉庭表示，樂園將在2月2日「創夢家開放日」辦招聘會，提供600個職位空缺，包括餐飲、保安、銷售等。今年除了《冰雪奇緣》主題園區將在下半年啟用外，4月亦會與香港芭蕾舞團合作，每日在魔法書房上演5場StellaLou系列表演。



莫偉庭：疫下迪士尼贏得港人的歡心

訪問當日，政府已取消安心出行黃碼，及放寬各項社交距離措施。莫偉庭表示，歡迎任何防疫措施放寬，認為可有助吸引更多旅客到訪；除了內地訪客外，樂園亦已陸續迎接來自世界各地的旅客，包括澳洲、菲律賓、新加坡等。

他為近日見到愈來愈多海外旅客重臨感到鼓舞。例如香港迪士尼在去年12月17及18日，便迎接疫情以來首個旅行團，來自泰國的團友完成行程後均感到滿意；亦有近60名來自東南亞的業界代表，在12月16日到訪樂園觀賞夜間匯演「迪士尼星夢光影之旅」。

首批一萬隻LinaBell毛絨玩具6小時售罄

莫偉庭認為，香港迪士尼在去年連續第三年面臨營運挑戰，惟憑着品牌實力及新產品，在疫下仍能贏得港人的歡心，得以改善業績。例如在去年6月，推出「迪士尼星夢光影之旅」，讓他們再重返樂園；首批一萬隻LinaBell毛絨玩具，推出後6小時網上即售罄。他相信樂園既贏得港人歡心，對海外旅客亦一樣。

2.2開放日招聘600人 從事餐飲、保安、銷售等

因此在踏入2023年，隨著全球邁向復常，莫透露為迎接未來的發展項目，迪士尼將聘請更多員工，在2月2日的「Disney Dreamers Open Day」（創夢家開放日），招聘600個全職及兼職前線人員，包括酒店及園區的餐飲、保安、銷售等，待旅遊業回暖時，能接待更多本地及海外旅客。

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與港芭蕾舞團合作 魔法書房4月每日表演五場

至於萬眾期待、以賣座動畫《冰雪奇緣》（Frozen）為主題的園區，莫偉庭表示將如期在下半年啟用。屆時旅客可置身其中遊歷阿德爾王國，可登上全球首個以《冰雪奇緣》為主題的過山車 「雪嶺滑雪橇」，在雪人小白和和馴鹿斯特的推動下，穿越阿德爾王國的森林峽灣欣賞自然美景，亦可在遊樂設施「魔雪奇幻之旅」乘坐小船，一睹愛莎女王的冰雪皇宮，與動畫中的角色見面。

此外，莫偉庭亦透露，將與香港芭蕾舞團合作，為旅客提供長達30分鐘StellaLou系列的作品，講述夢想和願望的魔力。新作將於今年4月，每日在迪士尼魔法書房上演五場，由12名香港芭蕾舞團成員演出。他認為上述一系列新景點，可鞏固香港迪士尼作為區內標誌性的旅遊地位。

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