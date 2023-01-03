急症室輪候｜廣華等6院須輪逾8小時　醫管局料未來數天求診數續飆

公立醫院正處冬季服務高峰期，多間公院急症室逼爆。截至今早（3日）10時，廣華醫院、威爾斯親王醫院等六間公院急症室最長等候時間均達上限的8小時。醫管局總行政經理（綜合臨床服務） 李立業在電台節目指，近期每日有逾4000病人求診，不少是重症、長者或長期病患，每日入院個案也多達逾千個，預料即使新年假期完結，前往急症室求診人數仍會飆升，未來數日屬關鍵時期，呼籲輕症的市民考慮到私人診所或醫院求醫，或使用遙距診症服務。



▼1月2日 聯合醫院急症室等候時間長達8小時以上▼



在今早10時，醫管局網頁顯示的急症室等候時間，有六間醫院達8小時上限，包括伊利沙伯醫院、廣華、威院、聯合、東區及北區醫院。

醫管局總行政經理（綜合臨床服務） 李立業早上在電台節目表示，長假期後急症室情況較為擁擠，特別在較大的醫院。他續稱，近期每日有逾4000病人求診，不少是重症、長者或長期病患，要花不少時間處理入院，近來每日約1000至1100個入院個案，冀市民諒解。

李立業稱不會形容現時是爆煲 籲輕症者考慮到私營求醫

他續指，急症室的情況並非單一原因造成，除因為大多數私家診所在假期休息，現時正值冬季，很多病症都會在這個時候轉差，且新冠現時仍然活躍，求診因而增加，令急症室擠塞。他表示，不會形容現時的情況是「爆煲」，並稱醫管局有一定經驗，會視乎需要有不同的應對。

他又提到，據過去經驗，長假期後前往急症室求診的人數仍會飆升，認為未來數日是關鍵時期，呼籲輕症的市民考慮到私人診所或醫院求醫，或使用遙距診症服務。

醫管局總行政經理（綜合臨床服務）李立業（余俊亮攝）

李立業表示，留意到近日求診的人當中，新冠患者略多於非新冠患者，相信與社交距離措施改變有關，但認為屬「復常方向」。

就近日不少市民稱指定診所難預約，李立業回應指醫管局一直在提升服務量，80歲以上長者、5歲以下兒童、孕婦及免疫力低人士等的高風險人士現時通常能在一日內可獲服務，惟較年輕、穩定的人士需等較長時間，就他們的等候時間，他則坦言：「無數據係手，但肯定多於一日。」

中港通關在即 李立業：已制定預案優先為本港市民服務

本港最快或於本月8日與內地通關，李立業稱屬復常重要一步，醫管局並已制定預案應對，會優先為本港市民提供服務，而非乎合資格人士，只會盡量提供緊急服務，按機制付費，且不能使用指定診所及遙距診症。

▼1月2日 高鐵西九龍站準備重開▼

