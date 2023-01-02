疫情｜增20230宗個案　再多74人染疫亡　再創大半年新高

本港疫情仍然嚴峻，今日（2日）新增20,230宗確診，比昨日少3,131宗，連續第6日破2萬宗水平，輸入個案有367宗。今日新增74人死亡，再創4月8日之後單日新高，七日平均死亡人數升至62人，總計死亡達11,943宗。



兒童個案方面，在伊院留醫的兩月大女嬰仍然情況危殆；瑪嘉烈醫院留醫的兩月大女嬰情況嚴重；兒童醫院留醫的22個月大女童情況嚴重。



至於本港疫情是否已經到頂？呼吸系統科專科醫生梁子超表示，需視乎開學後，學校呈報的陽性比例是否有所減少，以及需視乎污水監察走勢是否向下，才能得到疫情走勢的明確訊號。



今日疫情概要：



-增20,230宗確診，比昨日少3,131宗。

-輸入個案367宗，佔整體個案比率1.81%；相比同日29,068機場入境旅客人次，確診比率則為1.26%，七日平均比率是3.30%。

-新增74名患者死亡，再創4月8日之後的新高，7日平均死亡率略升至0.264%，整體死亡率維持在0.45%，累計死亡人數為11,943人。

-累計5,233名病人留院，當中535人為新增確診病人，新呈報23宗危殆及42宗嚴重個案。

輸入個案僅367宗

本港今日再增20,230宗確診。確診個案中有19,863宗為本地個案，輸入個案佔367宗，佔整體個案比率為1.81%。昨日機場入境為29,068人次，確診比率為1.26%，較昨日微升0.18個百分點。七日平均輸入確診人數為791人，七日平均輸入確診比率為3.30%。由2020年至今，本港共累計2,667,686人確診。

衞生署公共衞生化驗服務處於12月24日至30日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.4/BA.5 亞系有關樣本佔約51.27%。

衞生署未有發現新變種病毒Omicron亞型變種病毒株輸入及本地個案，目前累計發現226宗XBB、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、7宗BA.4.6、13宗BF.7及38宗BQ.1.1亞系個案，而本地個案則累計發現165宗XBB、18宗XBD、1宗BA.2.75.2、12宗BF.7及192宗BQ.1.1亞系個案。

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學校方面，今日為學校假期，未有學校有新呈報個案。院舍方面，有28間院舍有確診個案，當中有31名院友及6名員工確診。

近3日疫情數字似乎漸漸下跌，是否反映疫情已經到頂？梁子超表示，本港疫情反彈已有一段時間，而受社交距離措施放寬及天氣影響，疫情產生波動。他指，近日均為假期，檢測數字減少。加上現時未知快測呈報的完整度如何，故難以推斷疫情是否已到頂。

他又指，目前7日平均感染人數仍然上升，昨日為22,593人，而今日是22,783人，微升0.8%，雖數字接近橫行，但未必準確反映疫情走勢。他稱，每日進行快測的學生及教職員共70萬人，因此需視乎開學後，學校呈報的陽性比例是否減少，以及需視乎污水監察走勢是否向下，相信未來一周或會得到疫情走勢的明確訊號。

5233名確診病人留院 增23宗危殆個案

醫管局公布，​現時急症醫院內科病床整體住用率約為116%。昨日有5,233名確診病人在公立醫院留醫。留醫的確診病人中，有535名新增確診病人，3,109人需要入住隔離設施，765人正接受氧氣治療，94人需要以呼吸機協助呼吸。新增留醫人數對比留醫病人總數為10.2%。

新增呈報23名危殆及42名嚴重的確診病人，現時合共有202名危殆及241名嚴重的確診病人留醫，當中55名危殆病人正接受深切治療。單日新增危重總數對比新增留醫病人總數為12.1%。

醫管局表示，截至今日凌晨零時零分，新呈報74宗感染新冠病毒病人離世個案，分別為40男34女，年齡介乎46歲至104歲，其中有23人來自院舍。至於疫苗接種方面，有22人無打針資料，有12人打4針、34人打3針、6人打2針。

兒童個案方面，在伊院留醫的兩月大女嬰仍然情況危殆；瑪嘉烈醫院留醫的兩月大女嬰情況嚴重；兒童醫院留醫的22個月大女童情況嚴重。

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