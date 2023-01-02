每周疫情｜上周錄逾16.4萬宗確診升逾兩成半　407人病歿增近四成

本港新冠肺炎確診個案於2萬宗徘徊，回顧上周（去年12月26日至今年1月1日公布）疫情，錄得本地及輸入個案共164,182宗，比之前一周（去年12月19日至12月25日公布）增加逾兩成半。



上周七日平均留醫病人總數升19.20%，達到5,067人，平均危重總數增30.07%至385人；而上周有407名患者不治，按周增39.86%。對比患者數目的7日平均死亡率，上周微升0.021個百分點至0.247%。



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上周輸入個案減6.6%

上周確診個案共有164,182宗個案，較之前一周的129,892宗，增加34,292宗，增幅達26.4%。輸入個案方面，隨着12月29日取消入境人士強制核酸檢測要求，上周的輸入個案為6,033宗，比再上一周少6.6%；上周7日平均輸入個案佔整體個案比率為3.84%，較上一周5.05%稍微下降1.21個百分點。

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Omicron亞型XBB本地個案增加7.14%

上周變種病毒Omicron亞型數字則出現上升趨勢，截至本周日（1日）零時零分，本地個案方面，XBB增加7.14%至165宗；BQ.1.1增3.78%至192宗。至於其他本地變異病毒新型個案數字則維持不變。

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留醫病人七日平均數升19.2%

留醫病人人數方面，截至昨日的七日平均為5,067人，比對上一周多19.2%，至上周日平均新入院病人則錄得654人，按周增約13.54%。

上周單日新增危殆及嚴重個案有上升趨勢，由對上一周七日平均為296人，按周增30.07%至385人。而危殆及嚴重個案總數昨日共升至428宗，正接受深切治療人數亦達55人，創至少半年以來新高。

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上周共407名病人離世 按周增近四成

死亡個案方面，上周共407名病人離世，比對上一周多116人，增幅達39.86%，7日平均死亡人數為58.1人，本港累計有11,869人離世，7日平均死亡率由0.226%至0.247%。