大學生被禁錮酒店案　16歲少年為500元報酬看守事主　判教導所

一名大學生於2020 年遭多名青少年禁錮酒店房間，並向其親友進行勒索，他事後自行逃脫及報警。其中一名當時負責看守事主的16歲的少年，被控一項非法禁錮，之後又因未有出庭應訊，再被控不依期歸押罪。他早前承認兩項罪名，案件今（3日）在荃灣法院（暫代區院）判刑，暫委法官李頌然考慮到被告的角色，報告顯示社會服務令或勞教中心對其幫助不大，終判處其進入教導所。



現已18歲的被告李英斌（學生），被控一項非法禁錮罪，指他於2020年9月15至16日期間，在觀塘道326號工業家酒店一房間內，將事主X非法及損害性地禁錮，並違反他的意願將他羈留；被告另因未依期到及法庭應訊，遭加控一項不依期歸押罪。

事主X最後成功逃脫

法官引述案情指，案發時16歲的被告，當日到達涉案酒店時，事主X已被拘禁在酒店內。被告獲指示看守X，可因而獲500港元報酬。X事後成功逃走，並到警署報警。被告事後被捕，在警誡下稱案發時曾扯起X衣領。法官考慮到被告案中角色、背景、求情等各種因素，報告顯示被告的情況不適合判處社會服務令或勞教中心，故判他入教導所。

案件編號：DCCC 706/2021、417/2022