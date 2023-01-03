確診個案回落至16186宗　多75人死創四月新高　8歲男童情況嚴重

本港疫情仍然嚴峻，今日（3日）新增16,186宗確診，比昨日大減4,044宗，回落至1萬宗水平，輸入個案有324宗。今日新增75人死亡，繼續創4月8日之後單日新高，七日平均死亡人數升至65.1人，總計死亡達12,018宗。



兒童個案方面，在伊利沙伯院留醫的三月大女嬰仍然情況危殆；瑪嘉烈醫院的2個月大女童情況嚴重；兒童醫院留醫的22個月大女童情況嚴重。另新增一名確診兒童個案，一名瑪嘉烈醫院8歲男童情況嚴重。



醫管局公布，​現時急症醫院內科病床整體住用率約為120%。留醫的確診病人有594名，新增留醫人數對比留醫病人總數為11.1%。



今日疫情概要：



-增16,186宗確診，比昨日少4,044宗。

-輸入個案324宗，佔整體個案比率2.00%；相比同日31,739機場入境旅客人次，確診比率則為1.02%，七日平均比率是2.90%。

-新增75名患者死亡，繼續創4月8日之後的新高，7日平均死亡率略升至0.278%，整體死亡率維持在0.45%，累計死亡人數為12,018人。

-累計5,375名病人留院，當中594人為新增確診病人，新呈報25宗危殆及45宗嚴重個案。

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本港今日再增16,186宗確診。確診個案中有15,862宗為本地個案，輸入個案佔324宗，佔整體個案比率為2.00%。昨日機場入境為31,739人次，創0+3境措施以後新高，確診比率為1.02%，較昨日微跌0.24個百分點。七日平均輸入確診人數為696人，七日平均輸入確診比率為2.90%。由2020年至今，本港共累計2,683,872人確診。

衞生署公共衞生化驗服務處於12月25日至31日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.4/BA.5 亞系有關樣本佔約50.24%。

衞生署未有發現新變種病毒Omicron亞型變種病毒株輸入及本地個案，目前累計發現226宗XBB、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、7宗BA.4.6、13宗BF.7及38宗BQ.1.1亞系個案，而本地個案則累計發現165宗XBB、18宗XBD、1宗BA.2.75.2、12宗BF.7及192宗BQ.1.1亞系個案。

156間學校呈報266宗確診個案

學校方面，今日新增156間學校呈報266宗確診個案，涉及114名學生及152名教職員。院舍方面，有18間院舍有確診個案，當中有27名院友及4名員工確診。

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內科病床整體住用率約為120%

醫管局公布，​現時急症醫院內科病床整體住用率約為120%。昨日有5,375名確診病人在公立醫院留醫。留醫的確診病人中，有594名新增確診病人，3,172人需要入住隔離設施，765人正接受氧氣治療，91人需要以呼吸機協助呼吸。新增留醫人數對比留醫病人總數為11.1%。

新增呈報25名危殆及45名嚴重的確診病人，現時合共有204名危殆及262名嚴重的確診病人留醫，當中50名危殆病人正接受深切治療。單日新增危重總數對比新增留醫病人總數為11.8%。

75死當中有23人來自院舍

醫管局表示，新增75宗離世個案，涉及46男29女，年齡介乎41歲至99歲，其中23人來自院舍，11人無打針資料，9人已打4針、 38人已打3針、13人已打兩針、4人已打1針。

兒童個案方面，在伊院留醫的三月大女嬰仍然情況危殆；瑪嘉烈醫院的2個月大女童情況嚴重；兒童醫院留醫的22個月大女童情況嚴重。另新增一名確診兒童個案，一名瑪嘉烈醫院8歲男童情況嚴重。