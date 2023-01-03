景林邨法團選舉2業主推傷保安　官指雙手推人意圖明顯　駁回上訴

將軍澳景林邨法團前年進行換屆選舉，有業主疑不滿投票於平日舉行，而非週末，與法團主席、保安等起衝突，有保安員被推倒受傷。兩名業主被控傷人並被裁定罪成，判囚4星期，並需向保安員賠償3000元。兩人就定罪提上訴，高等法院法官早前聽取陳詞後，今(3日)下判辭，指他們用雙手把保安員推在地上，其意圖毫無疑問令對方受傷，或預見其行為令保安受傷，遂駁回上訴。



保安員臀部受傷縫兩針

兩名上訴人陳坤富與文嘉達，同被控一項傷人罪，指他們於2021年10月20日，在景林邨景林鄰里社區中心非法及惡意傷害涉案保安員梁富廉。梁被推倒後，跌落在一個防火栓玻璃箱。玻璃箱先碎裂，梁臀部著地，被玻璃碎片割傷，他的左邊臀部縫了兩針。

上訴人早前陳詞指，原審裁判官沒有充分考慮兩名上訴人，是否有傷人罪的犯案動機，又批評原審裁判官未有作出分析，就認為事件不是一場意外。

官指雙手推人意圖明顯

惟法官指，從閉路電視片段可見，梁舉起雙手阻止兩名上訴人登上講台時，上訴人用雙手把他推在地上，他們毫無疑問有意圖令梁受傷，或預見會令梁受傷。若原審裁判官有特別分析兩位上訴人案發時的意圖和心態，會更為理想，但兩人的意圖是明顯不過，故駁回上訴。

案件編號：HCMA265/2022