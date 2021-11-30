景林邨驚現曱甴屋　毗鄰新業主求助房署竟轉駁至1823：只叫我忍耐

將軍澳景林邨曱甴屋餘波未了，邨內一個中層單位曱甴叢生，一名剛透過租置計劃買入毗鄰單位的新業主，事前因疫情不設睇樓、未能直擊單位周遭環境下，買入後始知「中伏」。《香港01》日前到訪視察，發現曱甴滿佈單位外走廊，高峰期更有近百隻肆意行走。

苦主劉先生今(30日)指，雖然事件曝光後房署及物管公司有派員到場清潔，惟致電房署房署要求協助，均轉駁至1823熱線處理，亦有管理處人員稱「會盡快做嘢，已經做緊，叫我忍耐吓。」他又坦言，已與涉事租戶交惡，「就算清返乾淨，都唔會簽約喇」，期望房署可准許另選單位，或放棄單位後可獲優先揀樓等。



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劉先生表示，自事件曝光後，連日來均有到場視察清理情況，亦一直試圖聯絡房署及物業管理公司，盼獲合理交代，惟對方至今未主動派員接觸及回覆，僅曾在大廈內巧遇管理處人員，對方曾簡單承諾，「佢話會盡快做嘢，已經做緊，叫我忍耐下。」物管公司則指約需時兩周處理，但劉先生不滿指，下月2日、即兩日後便需簽約，惟目前事件尚未辦妥，「都未搞掂，仲邊度有信心繼續買？」

已向申訴專員投訴

他又提到，曾多番致電房署要求協助，但均轉駁至1823熱線處理，他亦曾聯絡房委會綠置居銷售小組辦事處，「但佢哋話只做合約，叫我寫信入去，話制度上係咁樣要求。」他又提到，對房署的處事態度感不滿，已向申訴專員公署投訴其行政失當。

劉先生指，諒解該業主或無自理能力，但自己亦是受害者，雖然房署及物管公司有派員清潔，惟始終未能對症下藥，「就算之後清返乾淨，擔心佢(租戶)都係周而復始，事情不斷發生。」他擔心一旦撻訂，除損失金錢外，亦憂慮會喪失申請綠置居申請資格，期望可獲合理交代或安排，例如准許另選單位，或放棄單位後可獲優先揀樓等。他又直言，倘涉事租戶未獲調遷，亦傾向不會簽約，「同佢已經交惡，亦對房署、物管公司無信心。」