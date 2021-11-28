直擊｜租置貨尾新業主不准睇樓　買入景林邨「曱甴屋」場面極恐怖

房委會現正推售新一期綠置居啟鑽苑及約800個租置計劃貨尾單位，但於疫情下房屋署不會安排準買家參觀租置計劃現樓單位，只提供相片，未料卻有市民因此「中伏」，買了一個「曱甴屋」！

劉先生早前抽中籤，決定購入景林邨一個400多呎的租置屋邨回收單位，查看網上影像上未見異樣，當初以為中了「六合彩二獎」，豈料卻是惡夢開端，原來毗鄰單位衞生情況極惡劣，住戶不時執拾垃圾，將垃圾放滿走廊或後樓梯分類，再將之放回家中，結果單位異常混亂，無法關門，長期開門傳出惡臭，更成為「曱甴竇」，長期有近百隻曱甴在走廊橫行，更曾數百隻曱甴從屋內蜂擁而出，迎面飛撲，他直言：「見到都毛管戙」。他又坦言，受問題困擾「未搬入去我已經精神病」，由於已經支付了合共約15萬元的裝修費、按金等，「我唔買都要輸錢。」他批評房屋署在明知相關情況下，卻仍然放售單位，又不設現場「睇樓」，「玩Q我啫，真係火滾」。

《香港01》記者今午（28日）到場直擊，現場除了傳出陣陣惡臭，傍晚入夜時段曱甴數量更漸多，目測高峰時短短一段走廊已估計逾70隻，部份更會飛撲上其他人身上；另有部份曱甴則在衝出走廊不久後死去，屍體四散，場面恐怖。



+ 7

劉先生：初時以為中六合彩二獎

劉先生本身一家四口居於公屋單位，早前於綠置居及租置貨尾計劃中籤，決定購入將軍澳景林邨的租置屋邨回收單位，他當時以為得到「上天給我的禮物，初頭以為是六合彩二獎」，豈料竟是惡夢的開端。

劉先生憶述，本月初揀樓時，由於疫情所限，房屋署並無安排現場實地觀察，只是提供影片、相片，當時未留意到異樣，雖然相中有朦朧的黑點，但未料到是曱甴屍體，而且走廊的影像亦不見曱甴，故從未想過出現如此情況。

翻查房委會網站有關劉生所選單位的相片及影片，走廊影像未見異樣，屋內地上確有污點，但解像度不足，未能判斷是否曱甴。

原以為「中六合彩」的劉生，直至上門視察時，始發覺其鄰居衞生情況極惡劣。他描述，鄰居為一名身材肥胖的中年女子，不時到垃圾房執拾原袋垃圾，之後放到走廊或後樓梯分類，再揀選部份帶回家，餘下的不會收拾，令到衞生情況異常惡劣。

「飛曱甴」經常出沒

他表示，即使該婦人的單位在走廊盡頭，與升降機相隔約20至30米，但升降機甫開門就即會嗅到惡臭。最可怕是，大量曱甴在走廊爬行，經常有數以十隻出沒，走廊亦有很多曱甴屍體，傍晚高峰時更曾試過有過百隻蜂擁出現，當中包括飛曱甴。

《香港01》記者今日到現場了解情況。大約下午3、4時，已有十多隻曱甴出沒，部份爬上單位的鐵閘「搵窿捐」，又有部份爬上天花板，之後跌在地上。在傍晚入黑後，曱甴數量逐漸增加，高峰時估計有逾70隻，但有不少會在不久後死去，曱甴屍體四散走廊，在其他居所門外，更有飛曱甴出沒飛撲現場記者身上。

婦人徒手執拾曱甴屍體（劉先生提供影片）

鄰居關緊門窗 曱甴爬抽油煙機管道闖入

據劉先生所指，懷疑涉事單位一般不會關門，屋內充斥雜物。根據劉生提供的片段，該單位的女住客會到門外踩死曱甴，然後徒手將屍體放進膠袋，之後將膠袋棄置在門外。

現場所見，鐵閘隙縫不時見曱甴屍體。劉先生表示，其他鄰居都會緊閉門窗，以免曱甴入屋，但曾聽聞有曱甴經抽油煙機的通風管道爬進其他單位。他又指，大廈清潔工亦已習慣每日掃除曱甴。

+ 2

劉先生表示，現時已支付裝修費、按金、雜費等約15萬元，之前曾向房屋署求助，但未獲實質回覆，感到相當無奈，更因此每日與害怕曱甴的太太嘈交，自己都因而失眠，「未搬入去我已經精神病」。他批評，房屋署在出售前，已知悉現場情況，卻仍然放售單位，形容「玩Q我啫，真係火滾」。他坦言，現階段仍會先考慮完成交易，「我唔買都要輸錢」，並應酌情容許他延遲交還現時租住的公屋單位，而且有關部門需解決曱甴問題，其他鄰居早已深受其害。

王婆婆是另一「曱甴屋」苦主鄰居，她指現時疫情關係，每家每戶都應更注重衞生，即使只有一宗疑似確診個案，整棟大廈都隨時需要強檢。她續稱，每天早上走廊外都有不下於10具曱甴屍體，但坦言涉事單位女戶主不聽勸告：「其實都冇辦法啦，都有同佢傾過叫佢攞綜援，唔好再執垃圾，但係佢都唔聽。」

王婆婆表示曾勸婦人不要執拾垃圾。（雲嘉晉攝）

鄰居：投訴咗三年 都係無用

葉太是劉先生對面鄰居，她表示已住了約30年，但最近2、3年才出現曱甴問題，「佢啱啱一搬入嚟嘅時候，就唔係好覺，但係住得耐咗就聞到有浸味，之後曱甴就開始出現。」她更指曱甴會隨時進屋，「一開門就有啲浸味，如果閂門閂得慢啲，曱甴就會飛入嚟。」她又稱，曱甴屍體經常充斥走廊，每早都有清潔工掃曱甴屍體，惟情況一直沒有改善，「已經同房屋處同管理處投訴左三年，但係投訴都冇用。」

+ 5

房署：已警告涉事單位租戶

房屋署回覆表示，房署景林邨物業服務辦事處曾於數月前接獲有關投訴，職員亦曾勸喻有關租戶，在辦事處及地區人士的協助下，當時該租戶表現配合，並清理單位內的雜物。房署續稱，日前得悉事件再度發生後，辦事處已警告租戶，並按屋邨管理扣分制跟進，職員仍在聯絡租戶，及處理是次個案，假如情況沒有改善，房署會再採取管制行動，包括終止租約。