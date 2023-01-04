本篤十六世逝世｜香港教區今舉行大禮安所彌撒　大批信眾到場悼念

天主教榮休教宗本篤十六世（Benedict XVI）上周六（2022年12月31日）逝世，香港教區今日（4日）傍晚於堅道聖母無原罪主教座堂舉行大禮安所彌撒。天主教香港教區主教周守仁在彌撒提到本篤十六世在香港動盪時幫助了香港很多，會紀念他的一切貢獻。



▼1月4日 天主教香港教區為離世的天主教榮休教宗本篤十六世舉行大禮安所彌撒▼



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天主教香港教區今日傍晚於堅道聖母無原罪主教座堂，為榮休教宗本篤十六世舉行大禮安所彌撒。接近傍晚六時正，教堂內已坐滿信眾，一同詠唱聖詩。至六時許，彌撒開始，由彌撒執事帶領一眾神父緩緩步進教堂內。所有神父步進堂內後，香港教區主教周守仁再與一眾神父及信眾詠唱聖詩。

香港教區主教周守仁：本篤十六在動盪時候幫助了香港以至世界很多

周守仁在致候禮致候詞表示，本篤十六世離世是悲痛的事情，不過他們都要堅強面對，又指本篤十六在動盪的時候，幫助了香港以至世界很多。

副主教蔡惠民在講道時介紹本篤十六世生平，指他信仰同文化要在平等中運行，帶領教會在體制上改革，解決梵蒂岡銀行管理不善，神父性侵問題。他表示本篤十六世的心是想念香港和中國，曾來港主持亞洲教區崇拜。在2007年鼓勵中國信眾多與政府交談，令天主教會在中國可正常化。他指本篤十六世帶領教會跨越障礙，應付一次又一次挑戰：「我們要紀念教宗的精神，以堅毅的勇氣，持守一次又一次挑戰。」

▼1月4日 天主教香港教區為離世的天主教榮休教宗本篤十六世舉行大禮安所彌撒▼

