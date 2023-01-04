他們在2022告別世界——戈爾巴喬夫、英女王、江澤民、本篤十六世
上星期六（12月31日），也就是2022年的最後一天，梵蒂岡公布榮休教宗本篤十六世逝世，終年95歲。將近十年之前，本篤十六世以力有不逮為由而退任教宗之位；四年之前，他自言身體日漸衰退，「內心已經踏上朝聖歸途」。最終，他在2022年的最後一天，趕上了在這年告別世界的改革者之列。
本篤十六世跟「改革」這個字詞是格格不入的。本名拉辛格的本篤十六世就像是保守的代名詞，站在跟他同代、同樣說着德語的天主教神學家孔漢思的對立面。在教宗約望保祿二世任內，拉辛格出任教廷信理部部長多年，有「上主洛威拿」之稱，在性倫理、宗教禮儀等方面處處維護着保守的傳統，以對抗世俗思潮為己任。
為勢所逼的改變
卻也是這樣的一位保守派在2013年，亦即是出任教宗八年之後毅然宣布退任，打破了天主教會六百年來教宗「至死方休」的傳統。作為德國人，他對於宗教在歐洲社會的式微尤其敏感；作為教宗，他對於教廷和教區的治理問題難再視若無睹，是第一位公開承認神職人員性醜聞的教宗。他顯然知道，教會已經到了不得不改革的地步。
而在他被選出成為教宗的2005年秘密會議中，阿根廷樞機伯格里奧的得票一直緊隨其後。換言之本篤十六世選擇急流勇退，也等於預期了作風開明、受歡迎的改革派伯格里奧將成為新教宗，也就是後來的方濟各。可以說，本篤十六世雖然不是一名改革派，但他藉着打破傳統的在世退任，讓路了給方濟各，間接促成了教廷後來的改革。
同樣被形勢逼着改革的，還有去年8月逝世的戈爾巴喬夫。他在1985年接任蘇共總書記之時，蘇屏已經病入膏肓。經濟曾歷「布里茲尼夫停滯期」而發展停滯不前，人民生活遠遠落後於歐美社會，俄羅斯與東歐民族芥蒂日深。對於戈爾巴喬夫，改革已是不得不選擇之舉。只是他的政治開放過急，經濟改革過亂，最終導致蘇聯亡國，蘇共亡黨。
歷史關頭的選擇
相比之下，9月駕崩的英女王伊利沙白二世，面對的處境相對從容。1953年加冕大典首次作電視直播，1969年接受電視台拍攝有關王室生活的紀錄片，英女王可謂走在時代前頭，迎接着社會的變化，接受王室的祛魅。當然，離婚一直都是英國王室這個古老體制的頭痛問題，由查理斯和戴安娜的關係及至哈里與梅根的出走，英女王在這方面都只能被形勢所逼而作出回應。
至於11月逝世的前國家主席江澤民，他在六四事件後接任中共總書記，已經被鄧小平寄予改革厚望。經歷兩至三年穩定為先的反動時期，九二南巡給予江澤民的改革開放再次注入強大動力。前後兩次的歷史關頭，江澤民始終選擇了改革路線。隨後中國經濟起飛，加入世貿，就是歷史。
歷史的洪流是動態的，沒有社會能夠一成不變。尤其是經濟發展一直改變着社會面貌，催促着領袖推動改革。即使是西方政治傳統的保守主義，否定的也只是激烈的革命，而不是改變本身。他們主張的是循序漸進，穩步變化。我們無法泛論激烈的劇變抑或穩步的調整更好，每一個選擇必須能夠回應時代的需要。但在從容的條件下自主地推動變革，必然較為勢所逼、不得已地求變以求存，來得更加穩妥。站在歷史巨人的肩上，這大概是2022年四位逝世領袖留給我們的寶貴提醒。