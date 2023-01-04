本篤十六世逝世　英媒：為方濟各未來退休開路

天主教榮休教宗本篤十六世（Benedict XVI）逝世，葬禮定於1月5日舉行。英國2間傳媒表示，本篤十六世的逝世為現任教宗方濟各（Pope Francis）退休鋪平道路。



本篤十六世2022年12月31日上午9時34分在梵蒂岡的教會之母修道院（Mater Ecclesiae）逝世，終年95歲，葬禮2023年1月5日在聖伯多祿廣場舉行。

天主教有2位教宗曾引發憂慮，如本篤十六世的存在或妨礙方濟各行使職務。

天主教教宗方濟各（Pope Francis）2020年因應神職人員短缺而考慮准許已婚男性擔任神父之際，榮休榮休的前教宗本篤十六世（Pope Benedict XVI）出版新書重申教士獨身的價值。圖為本篤十六世的新書《From the Depths of Our Hearts: Priesthood, Celibacy and the Crisis of the Catholic Church》封面。（Ignatius Press）

《衛報》指，本篤十六世逝世之際，方濟各的退休之路變得更容易。

這篇分析文章稱，方濟各擔任教宗，3月13日便滿10週年，在那之後或接下來的幾個月，又抑或重要的秋季主教會議後，似乎是公布退休的適當時機。

方濟各的健康狀況多年來一直讓不少信徒擔憂。他青少年時期接受切除部分肺部組織，近年飽受坐骨神經痛的苦楚之餘，2021年7月又因患上「有症狀的憩室狹窄」而要接受結腸手術。

他2022年還拉傷右膝韌帶，導致7月訪問加拿大期間須坐輪椅、持拐杖或使用助行器。

天主教教宗方濟各的健康狀況多年來一直讓不少信徒擔憂。他青少年時期接受切除部分肺部組織，近年飽受坐骨神經痛的苦楚之餘，2021年7月又因患上「有症狀的憩室狹窄」而要接受結腸手術。圖為2022年8月30日，方濟各坐在輪椅上與紅衣主教一起主持彌撒。（Getty）

自當選以來，方濟各一陣暗示自己可能退休。他說過樂見教宗退位成為常態、感覺自己的教宗任期會短暫，直至2022年7月時還說自己退休的「大門是敞開」以及本篤十六世沒有錯。

本篤十六世退休後獲得「榮休教宗」頭銜，繼續身穿教宗的白色聖袍，居住在梵蒂岡教會之母修道院（Mater Ecclesiae）。相較之下，方濟各稱自己將獲「榮休羅馬主教」頭銜，在梵蒂岡之外的地方悄悄生活並避開白色聖袍。

天主教榮休教宗本篤十六世退休後獲得「榮休教宗」頭銜，繼續身穿教宗的白色聖袍，居住在梵蒂岡教會之母修道院。相較之下，方濟各稱自己將獲「榮休羅馬主教」頭銜，在梵蒂岡之外的地方悄悄生活並避開白色聖袍。圖為2007年10月10日，本篤十六世在梵蒂岡聖伯多祿廣場手持一個氣球。（Reuters）

路透社稱，本篤十六世逝世為方濟各未來退休清掃道路。

教宗職位原為終身制。本篤十六世2013年請辭，成為近600年來首位在生前主動退位的教宗，又讓2位教宗共同生活在梵蒂岡這種史無前例的情況出現。

「2位教宗」已讓教會感到苦惱，更不用說出現2位榮休教宗和1位現任教宗的「3位教宗」情況，但本篤十六世逝世後，情況出現變化。