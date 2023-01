本篤十六世逝世　英媒：為方濟各未來退休開路

天主教榮休教宗本篤十六世(Benedict XVI)逝世,葬禮定於1月5日舉行。英國2間傳媒表示,本篤十六世的逝世為現任教宗方濟各(Pope Francis)退休鋪平道路。



本篤十六世2022年12月31日上午9時34分在梵蒂岡的教會之母修道院(Mater Ecclesiae)逝世,終年95歲,葬禮2023年1月5日在聖伯多祿廣場舉行。

天主教有2位教宗曾引發憂慮,如本篤十六世的存在或妨礙方濟各行使職務。

天主教教宗方濟各(Pope Francis)2020年因應神職人員短缺而考慮准許已婚男性擔任神父之際,榮休榮休的前教宗本篤十六世(Pope Benedict XVI)出版新書重申教士獨身的價值。圖為本篤十六世的新書《From the Depths of Our Hearts: Priesthood, Celibacy and the Crisis of the Catholic Church》封面。(Ignatius Press)