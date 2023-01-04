澳門通關︱噴射飛航可隨時復航　初期每日16日間班次來往氹仔上環

澳門上月下旬（23日）開關，不過當時港澳碼頭尚未解封，市民仍只能坐金巴或直通巴經港珠澳大橋來往兩地。噴射飛航TurboJET今日（4日）表示，近日已與相關當局展開復航準備會議，目前已準備就緒，待政府批示後，便可隨時復航，預計初期每天提供16班日航班次，會先開通氹仔北安碼頭往來上環碼頭，並會循序漸進開通外港碼頭和夜航航班。



▼12月28日 上環港澳碼頭有待重開▼



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待政府批示後可復航 外港碼頭和夜航航班次階段開通

噴射飛航今日表示，近日已與相關當局展開復航準備會議，目前已準備就緒，待政府批示後，便可隨時復航。復航初期預計每天提供16班日航班次，會先開通氹仔北安碼頭往來上環碼頭，並會循序漸進開通外港碼頭和夜航航班。如有最新復航消息將即時公佈。

▼12月24日 直擊澳門疫下市面情況▼



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海事處：制定措施確保復業後運作暢順

海事處今日亦表示，政府充分理解巿民期盼盡早恢復澳門與香港人員正常往來，會繼續按實際情況積極推進，包括使跨境渡輪客運服務業得以有序地恢復營運，並制定措施確保有關服務在復業後運作暢順。

另外，海事處指政府正與跨境渡輪服務業界密切聯繫作準備，指如有關於恢復跨境海路口岸的最新發展，政府會適時聯繫業界以作配合。