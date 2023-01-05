巴裔男涉偷啤酒後謀殺店員　指店員曾說歧視字眼　被激怒下踢兩下

巴基斯坦裔男子涉於4年前，在元朗一間便利店偷取兩罐啤酒後逃走，遭一名六旬店員追截。店員在混亂間跌倒，巴漢則涉腳踢倒地的店員，然後逃離現場。店員被送院救治，因頭部受創，兩天後去世。巴漢否認1項謀殺罪，案件今（5日）在高等法院開審。庭上透露，巴漢被捕後原否認與事件有關，但其後改稱偷取啤酒後，遭店員追截。店員向他講粗言穢語，並以歧視字眼罵他，他才推跌店員，繼而踢對方兩次。



被告Javed Iqbal ISLAM，30歲，為本港居民。他被控於2019年12月30日謀殺鄧忠強（61歲）。

被告Javed Iqbal ISLAM(黑布懞頭)否認謀殺六旬店員鄧忠強。（鄧詠中攝）

控方開案陳詞指，被告於2019年12月28日晚上9時許，到元朗擊壤路一間便利店偷取兩罐啤酒後逃走。任兼職店務員的鄧追住被告，當時曾有另一名女店員一同追截，但她未有追上。

途人目睹被告追著鄧

其後有途人目睹，被告一度追著鄧，鄧在安寧路跌倒，遭被告腳踢。救護員其後接報抵達現場，鄧躺在地上不省人事，嘴和鼻流血。鄧被送至屯門醫院搶救，兩日後不治。法醫指，鄧的死因為頭部受創致死。

第三次會面錄影才認與事有關

被告於同月29日被捕，他警誡下稱事件與他無關。他在首兩個錄影會面中，均否認案發時曾到案發的便利店，亦否認偷啤酒。至第三個錄影會面，他才改變說法，稱在便利店偷啤酒後遭鄧追，鄧向他講粗口及以歧視字眼罵他，又指鄧威脅要打死他，他被對方襲擊後，把鄧推跌，但跌在地上的鄧仍然向被告講粗口，被告稱被激怒下踢了鄧兩次，並踢中鄧的額頭。被告否認謀殺鄧，但稱對事件感後悔。

案件編號：HCCC51/2021