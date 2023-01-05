通關｜跨境直通巴恢復往深圳灣　即將加開廣州、佛山班次

中港落實1月8日免檢疫通關，陸路口岸每日設5萬個配額北上。多家公共交通工具營辦商表明會加強前往深圳灣口岸的服務，當中停運三年的跨境直通巴亦恢復運作，不過暫時只往深圳灣口岸。跨境巴士營運商永東直通巴副總經理蔡順基表示，由於封關三年，需時與內地站點人員聯繫準備，希望於一周內擴大服務，新增前往廣東省其他地區的班次，例如廣州、佛山、順德等。

除了直通巴，本身專營巴士亦有路線前往深圳灣口岸，最貴的為13.7元；但直通巴一般車資約60元。蔡順基表示，直通巴提供港島、九龍等直往深圳灣的服務，覆蓋點較專營巴士多。他又指，其公司會安排核酸採樣車輛，在車站配合未做核酸報告的旅客，四小時可出報告。



已停擺三年的跨境巴士將於1月8日重新投入服務。永東直通巴將開設兩條市區線，一條由觀塘apm經鑽石山，前往深圳灣，每半小時一班，服務時間為早上7時50分至晚上7時50分；另一條線為油麻地碧街經葵芳、屯門前往深圳灣，同樣每半小時一班，服務時間為朝8晚8。兩線的價錢同為60元。

永東直巴與醫療集團合作，為旅客核酸檢測。（永東直巴Facebook圖片）

核酸檢測車助乘客 四小時可出報告

蔡順基表示，由於前往內地需要持有48小時的核酸檢查報告，所以與醫療集團合作，安排核酸採樣車輛在首站，配合未做核酸報告的旅客，四小時可出報告，索價499元。

除了永東直通巴，環島中港通亦重開往深圳灣口岸的服務，上車點包括上環信德中心、太子砵蘭街、將軍澳東港城、觀塘裕民中心、黃大仙中心、大圍港鐵站A出口、荃灣德海街，票價介乎50至65元。該公司亦有深圳灣回港的直通巴服務。

不過，本身專營巴士都有七條線從屯門、元朗、天水圍往深圳灣，價錢介乎9.4至13.7元。蔡順基表示，本身的服務只是新界西北出發，但直通巴則可從港島、九龍直往深圳灣，認為直通巴可填補運力。

冀通關後一周內加開其他廣東省班次

蔡又指，由於行業封閉三年，始終需時與內地站點人員準備，期望通關一個月內，開辦其他前往廣東省的路線，例如廣州、佛山、順德等。他又稱，暫時政府未有指引指乘客購票前要出示配額，旅客於深圳灣下車後，需如常辦理入境手續。

永東直巴管理有限公司副總經理蔡順基（資料圖片/李澤彤攝）

城巴加開往深圳灣班次

專營巴士方面，城巴指，來往深圳灣口岸及屯門市中心的B3X線，由1月8日起，大部份班次將調整至每15分鐘一班；來往深圳灣口岸與屯門區內的其他路線，包括B3、B3A及B3M線會繼續暫停服務。由欣澳站開出前往港珠澳大橋香港口岸的B5號線，亦將由現時於早上提供有限度服務，加強至全日提供基本服務。

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城巴又指，當香園圍邊境管制站投入服務後，將開辦新界東口岸特快路線B7線及B8線，往返粉嶺、上水、大埔及沙田各地。

九巴表示，將於通關當日恢復邊境路線B1線，來往天水圍及落馬洲站，方便乘客經落馬洲支線管制站往返內地。另外，來往上水及高鐵西九站的W3線，亦於1月9日延長服務，將擴展至日間大部分時間服務。