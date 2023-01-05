通關內地｜1日6萬個出入境名額　一文看清7個口岸名額、開放時間

政府今日（5日）下午公布1月8日與內地通關安排，每日單向各6萬人北上內地或南下來港，包括5萬人可經陸路口岸及有約1萬人可經海、空及大橋進入內地或相反。連同現時三個一直開放的口岸，總共會有7個出入境口岸開放。



落馬洲支線/ 福田口岸的配額最多，每日3.5萬個，每日06:30至22:30開放；深圳灣口岸及文錦渡分別1萬及5,000個名額。為免影響兩地人士回到所屬地方，北上內地人及南下港人，不設限額，毋須事先上網申請。



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港人回港、內地人返內地不計入每日南下北上名額

特首李家起表示，由1月8日起單向出境及入境人數約6萬人，即每日最多6萬名港人從海、陸、空經不同口岸過關進入內地，包括5萬人可經陸路口岸及有約1萬人可經海、空及大橋進入內地。

李家超表示，以香港北上前往內地為例，香港每日可以有5萬港人經陸路口岸前往內地，包括在港持海外護照人士，但他相信數字甚少。為方便及保障內地港人回港，及在港內地人士返內地，兩地政府同意這兩類人士不計算入5萬名配額中。

口岸方面，共有7個出入境口岸開放，除了現時機場、港珠澳大橋及深圳灣口岸外，會增開港澳碼頭、中港碼頭、落馬洲支線/福田口岸及文錦渡。港澳碼頭、中港碼頭及港珠澳大橋全日24小時開放。

政務司司長陳國基表示，三個陸路口岸每天單向共設5萬佪名額,，深圳灣1萬、文錦渡5,000、落馬洲支線3.5萬個。

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保安局局長鄧炳強表示，7個口岸將會恢復疫情前正常通關時間，除了機場維持24小時，港澳客運，中港客運及港珠澳大橋都會24小時開放。

其他四個口岸開放時間如下：

深圳灣：早上6時半至凌晨0時

文錦渡：早上7時至晚上10時

落馬洲支線/ 福田口岸：早上6時半至晚上10時半

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