通關｜2.7萬跨境學童新春後恢復來港面授課　不計入通關名額

香港與內地通關在即，港府今午（5日）舉行記者會，宣布在1月8日正式與內地通關，通關初期設有配額，即每日最多6萬個港人可以北上到內地，並規定必須在網上預約才可以過境。



現時本港有逾2.7萬名跨境學生，港府公布其需要等到春節後，才可恢復跨境學童每日返港面授，屆時不需在網上預約過關。港府會繼續與內地討論其要符合的防疫要求，與教育局、學界、業界保持聯繫，另行公布具體安排。



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本港與內地將於下周日（8日）推展第一階段通關，初期設有配額，即每日最多6萬個港人可以北上到內地，並規定必須在網上預約才可以過境。

跨境學童不需網約過關

現時本港有逾2.7萬名跨境學生，三年來無法來港上課。早前有不少教師憂慮其由於上學用品、跨境校巴等交通配套亦未準備好，故不適合在第一階段通關時就復課。政務司司長陳國基在記者會上宣布，跨境學生不適用在第一階段（1月8日）的通關內，但計劃在春節後可恢復每日返港面授，不需在網上預約過關，即不會計算在每日6萬個南下或北上的通關名額內。

他補充，港府會繼續與內地討論其要符合的防疫要求，與教育局、學界、業界保持聯繫，另行公布具體安排。如無其他的豁免，據現時的入境政策，跨境學童每日需提交48小時的核酸檢測陰性結果才可來港。

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