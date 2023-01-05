通關｜2.7萬跨境學童新春後恢復來港面授課　不計入通關名額

撰文：呂穎姍
出版：更新：

香港與內地通關在即，港府今午（5日）舉行記者會，宣布在1月8日正式與內地通關，通關初期設有配額，即每日最多6萬個港人可以北上到內地，並規定必須在網上預約才可以過境。

現時本港有逾2.7萬名跨境學生，港府公布其需要等到春節後，才可恢復跨境學童每日返港面授，屆時不需在網上預約過關。港府會繼續與內地討論其要符合的防疫要求，與教育局、學界、業界保持聯繫，另行公布具體安排。

▼4月19日　全面恢復面授課堂▼

+20

本港與內地將於下周日（8日）推展第一階段通關，初期設有配額，即每日最多6萬個港人可以北上到內地，並規定必須在網上預約才可以過境。

跨境學童不需網約過關

現時本港有逾2.7萬名跨境學生，三年來無法來港上課。早前有不少教師憂慮其由於上學用品、跨境校巴等交通配套亦未準備好，故不適合在第一階段通關時就復課。政務司司長陳國基在記者會上宣布，跨境學生不適用在第一階段（1月8日）的通關內，但計劃在春節後可恢復每日返港面授，不需在網上預約過關，即不會計算在每日6萬個南下或北上的通關名額內。

他補充，港府會繼續與內地討論其要符合的防疫要求，與教育局、學界、業界保持聯繫，另行公布具體安排。如無其他的豁免，據現時的入境政策，跨境學童每日需提交48小時的核酸檢測陰性結果才可來港。

▼1月3日　大批市民辦理回鄉證▼

+15
澳門通關｜金巴港澳線今起取消實名制購票　恢復現場售票日本再放寬香港航班限制　旅遊界指未必有助農曆新年旅行團生意通關內地︱海關：帶受管制藥物出入境需衞生署許可證　違者可被控通關｜珠江船務春運前準備船務復航　公司主席指將有新發展機遇港珠澳大橋私家車配額重新接受申請　公司、個人各有250個
新冠肺炎
通關
跨境學童