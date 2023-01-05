通關｜九巴城巴加強口岸路線服務　B1線重開、B3X加班、B5行全日

政府公布周日（8日）恢復與內地通關的安排，其中陸路往返內地有三個口岸和港珠澳大橋。兩間巴士公司（5日）隨即宣布加強來往口岸的路線服務，其中九巴將恢復邊境路線B1，來往天水圍天慈邨至落馬洲站的服務，以及加強路線W3班次，來往上水至佐敦西九龍高鐵站。



城巴來往深圳灣口岸至屯門市中心的路線B3X，會加強一倍班次至15分鐘一班。至於來往欣澳站至港珠澳大橋的B5號線，將改為全日服務。



▼1月4日 入境處落馬洲支線及港澳客輪碼頭管制站演練▼



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九巴宣布，因應政府於周日（8日）起重開落馬洲支線管制站，九巴將於當日恢復邊境路線B1線，來往天水圍天慈邨至落馬洲站服務，方便天水圍及元朗一帶的乘客經落馬洲支線管制站（福田口岸）往返內地。

B1復辦並提供轉乘優惠

而B1線途經元朗大馬路，由其他地區出發的乘客，亦可以先乘九巴多條指定路線到元朗大馬路，優惠轉乘B1線，過關前往深圳。

可於元朗優惠轉乘B1的相關指定路線



九巴同時宣布， 來往上水至佐敦西九龍高鐵站的W3線將延長服務時間，方便市民前住文錦渡管制站。W3線延長服務時間後，將擴展至日間大部分時間服務，由佐敦、大角咀、沙田及大埔出發的乘客可選乘W3線前住上水。

此外，W3線同日起會加停粉嶺公路轉車站，乘客可分別於粉嶺公路或青沙公路轉車站，以「補差價」方式轉乘指定九巴路線往返各區，優惠額為$13.3。

可於粉嶺優惠轉乘W3的相關指定路線



城巴加強B3X 其餘三條來往深圳灣至屯門仍暫停

城巴亦宣布在周日（8日）加強B3X班次，大部分調整至15分鐘一班，路線來往深圳灣口岸至屯門市中心。而來往深圳灣口岸與屯門區內的其他路線，包括 B3、B3A 及B3M號線會繼續暫停服務。

1月3日 香園圍邊境管制站一片寂靜▼



另外，由欣澳站開出前往港珠澳大橋香港口岸的B5號線，亦將由現時於早上提供有限度服務，加強至全日提供基本服務。詳細服務安排仍有待運輸署審批。

城巴表示，待香園圍邊境管制站投入服務，及往內地配額增加後，會開辦新界東口岸特快路線B7號線及B8號線,往返粉嶺、上水、大埔及沙田各地。