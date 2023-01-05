通關｜盧寵茂稱撲熱息痛供應穩定　設特別儲備不排除立法規管買賣

政府公布首階段通關，醫務衞生局局長盧寵茂在記者會上主動提到，個別地區藥房有某牌子或品牌的退燒、止痛藥短缺情況，強調其他含撲熱息痛成分的藥物供應維持穩定，政府已通過額外採購建立特別藥物儲備，不排除在有需要情況下立法規管藥物的買賣。



至於非香港居民旅客抵港後若求醫，可自費使用本港私營醫療服務或藥物，如因緊急情況前往公營醫療設施，並獲處方抗病毒藥，也須先繳付全費才可獲藥物。他又澄清，非香港居民是不能免費接種政府接種計劃下的疫苗，只可到私營醫療機構接種收費疫苗。



▼1月5日 港府公布首階通關安排▼



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醫務衞生局局長盧寵茂在記者會上提到，市面上有756種成藥含撲熱息痛成分，在個別地區藥房或有某牌子退燒或止痛藥短缺的情況，但其他含撲熱息痛成份藥物供應維持穩定。

含撲熱息痛成分藥物儲存量足夠半年用量

他續指，公營醫療系統含撲熱息痛成分藥物的儲存量，已由疫情前的可維持一兩個月使用的數量，提升至維持五至六個月日常使用量，足夠醫管局及衞生署各個公營醫療設施使用。政府也已向本地生產商提出增加產量的要求，過去兩月，半數本地藥廠表示，其撲熱息痛生產量，已提升13%至100%產量，以滿足各個界別預期需求。

▼1月4日 屯門藥房正價出售必理痛▼



不排除規管退燒止痛藥買賣甚至立法

盧寵茂特別提到，政府已通過額外採購，並已建立特別藥物儲備，政府將按照情況，考慮為私營醫療設施提供退燒、止痛藥物，也會預留藥物予有需要的弱勢社群。他表明，對搶購退燒止痛藥情況，「不排除在需要情況下對賣或買作出規管，有需要下可能會作出立法規管。」

通關後，或有更多非港人要在本地求醫，盧寵茂指，政府會建議入境香港的人士首五日進行快測，染疫後應在網上申報，如有需要可外出求醫。而非香港居民旅客在本地求醫，可自費使用本港私營醫療服務求醫或藥物，如因緊急情況前往公營醫療設施求醫，並獲處方抗病毒藥，也須先繳付全費才可獲藥物。

▼12月26日 必理痛缺貨▼



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非港人不能免費接種港府提供疫苗

就網流傳來港免費接種疫苗攻略，盧寵茂鄭重澄清，強調短暫來港的非香港居民不能夠接受政府接種計劃下的免費疫苗，但他們可到私營醫療機構接種，而相關疫苗供應商同私人機構最快在本月上旬提供相關服務。

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