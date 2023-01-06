越捷航空2.10復飛香港往來越南胡志明市　入境需辦電子簽證

隨着香港政府撤銷大部份出入境防疫限制後，港人出遊意欲上升，越捷航空今日（6日）公布，將於2月10日起恢復營運香港往來越南胡志明市的直航航班，單程票價低至港幣230元起（未連稅及費用）。持有香港特區護照的旅客可申請越南電子簽證，最長可於當地逗留30天，費用25美元（約175港元）。



香港往富國島及峴港航線尚未復飛

越捷在新冠疫情前，提供3條直航航班線給香港旅客，即往胡志明市、富國島及峴港，現時率先重開胡志明航班，讓旅客可以有更多選擇。率先復飛香港及胡志明市的航班，定於每周一及周五起飛，航程只需3小時。

為慶祝航線重啟，越捷決定同時推出機票優惠，單程票價港幣230元（未連稅及費用） 。由即日起至今年12月31日，逢周一透過越捷官網或流動應用程式預訂機票的乘客，只需輸入優惠碼「HELLOVIETNAM」，可享有額外8折優惠。

越捷指出，越南已取消所有有關新冠疫情的入境限制及要求。持有香港特區護照的旅客可申請越南電子簽證，最長可於當地逗留30天，費用25美元（約175港元）起。胡志明市作為當地經濟、金融及旅遊業發展最蓬勃，被形容為一個充滿活力的旅遊勝地，擁有美食餐廳、購物熱點、精彩夜生活與極具價值的歷史建築。