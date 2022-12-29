日本航班限制｜香港航空復飛沖繩、札幌　須簽聲明七日內無去內地

日本限香港航班只能飛四個機場後，最新宣布若航空公司確認機上全部乘客，過去7日內都未曾去過內地，可載客飛往福岡、沖繩那霸及札幌新千歲機場。

香港航空今天（29日）表示，會恢復來往香港至沖繩以及香港至北海道札幌航班，沖繩航班明起全面恢復每日一班；札幌航班明、後兩日（30日及31日）如常運作，明年1月1日起則恢復有限度服務，每星期三、五及日運作，乘客上機前往沖繩及札幌，登機時須簽署聲明7天內未曾在內地逗留。



▼12月28日 往日本非四個限定機場的市民在生效前如常出發▼



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香港航空表示，因應日本當局對航班的最新要求，對前往北海道及沖繩的航班作出了評估，並進行以下調整：

來往香港及沖繩：12月30日開始，全面恢復每日一班。

來往香港及北海道札幌：12月30、31日如常運作；1月1日開始有限度恢復服務，每星期三、五、日運作。

香港航空。（資料圖片/余俊亮攝）

港航稱， 來往東京及大阪的航班沒有受是次限制影響，繼續維持正常運作。由於部份來往北海道的航班取消，港航會陸續透過電郵及手機短訊通知乘客作出全額退款安排，若乘客是透過第三方預訂航班，應聯絡相關旅行社代理跟進。

港航昨日曾宣布，按日本政府要求取消前往北海道和沖繩航班，並承諾盡力接載乘客回港，已即時向各界交代處理方案。

不過因應日本當局最新安排，港航決定恢復往木幌及沖繩航班，但明日起前往札幌和沖繩的乘客在辦理登機手續時，必須簽署相關聲明，確認於出發前7日內未曾於中國內地逗留。未能達到有關要求的乘客可選擇退款或重新預訂其他航班。