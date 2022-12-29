日本航班限制｜乘客未曾赴內地可復飛3機場　港府：不合理促撤回

日本周二（27日）宣布，所有由本港出發的航班周五（30日）起，只可降至東京、大阪及名古屋共四個機場。運輸及物流局今日（29日）表示，知悉日本政府最新決定，除上述4個指定機場外，亦將容許本港航班使用新千歲、福岡和那霸三個機場，但有關航班內不可載有七日內曾到中國內地的乘客，惟港府直指有關限制針對本港航班，並不合理，促請日本當局撤回決定。



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運輸及物流局表示，自日本民航局周二通知港府，明日起，來自香港的載客航暫時只可使用成田、羽田、關西和名古屋中部4個機場，航空公司亦不准增加由香港前往日本機場的航班的決定後，港府已輿極與日本當局緊密溝通，嚴正要求日本當局撤回有關決定。

港府指，知悉日本政府最新宣布，除上述4個指定機場外，亦將容許來自香港載客航班使用新千歲、福岡和那霸三個機場，但有關航班不可載有7日內曾到中國內地的乘客。

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據港府了解，有關安排只適用於香港及澳門前往日本的航班，重申特區政府認為有關限制針對香港出發的航班，並不合理，已向日本當局要求取消有關限制。

另外，當局指，港府已經提醒本地航空公司盡快向受影響旅客交代最新的航班安排，並會繼續要求日本當局撤回所有針對香港出發的航班的限制。