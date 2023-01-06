廉署搗破大型貪污集團　涉10個大廈維修工程項目　涉款5億拘49人

廉政公署搗破近年最大宗樓宇「大圍收」貪污案，涉案十份工程合約總額五億元，涉及賄款超過百萬元。廉署拘捕集團主腦、骨幹、法團、物管、顧問等49人，檢獲過百萬元賄款，及刻有記號的招標文件，方便各持份者揀選「自己人」取得標書。



其中一宗個案，集團涉嫌安插工程顧問，誇大一個屋苑維修工程算估，約2000萬元，金額「湊巧」與部份標書相若，惟屋苑業主委員會為另聘的獨立顧問估價僅900萬元，相差逾倍。



廉署指，早前收到市民舉報，經調查後順藤摸瓜，揭發一個大型樓宇貪污集團，廉署因此成立特別調查小組，由10名前線組成深入調查。

被捕人士年齡介乎25至73歲 包括集團主腦及骨幹成員

廉署於1月4日進行「火網」行動，出動300人員，搜查全港共百處，拘捕49人，分別43男6女，年齡介乎25至73歲，當中包括集團主腦及多名骨幹，行動正進行中，不排除更多人被捕。

廉署表示，集團主腦是建築公司東主，幕後操控多間建築及物管公司，骨幹成員包括工程顧問、工程承辦商及俗稱「維修老鼠」的中間人，部份人士有黑社會背景。

涉及項目包括私樓、居屋、單棟舊樓、商廈工廈 分布全港

其餘被捕人包括法團成員、業委會委員、物管職員、顧問、承辦商及中間人集團極具規模，涉獵私樓、居屋、單棟舊樓、商廈工廈，遍佈全港，「任何規模或類型工程都吼準，實行大小通吃」，

工程合約涉及大廈維修、電梯維修、太陽能裝置工程，部份涉及政府合約，行動中涉及的十個工程中，有八個未展開。

廉署搜獲大量證物，檢獲過百萬元懷疑賄款、過百部手機及電腦，部份維修及招標文件當中有記號，連同賄款「包埋一齊」，相信是用作「通水」，從而揀選指定承辦商，廉署強調，有關記號是重要證物，以舉證貪污集團。

廉署交代其中三宗個案：

1/離島區大廈維修

集團骨幹成員取得一份2億元合約後，連同主腦涉嫌以150萬元，穿通一名中間人，向屋苑物管提供賂款，以獲取優待，如寬鬆監管工程，骨幹成員又涉向工程顧問提供利益，涉工程總額5%，約即數百萬元。

2/新界區40年樓齡大型屋苑

屋苑其中一座業委會曾聘請一名工程顧問，估算維修工程約2000萬元，金額與部份承建商標書接近，業委會為慎重起見，另聘獨立顧問，但估算只需900萬元。廉署有理由相信，集團及顧問涉嫌提高估價，並安排承建商高價入標，經調查發現，如最終成功提供招標，顧問可獲5%回佣約100萬元，另有3名物管職員獲提供6%回佣約120萬元，以解釋估價差異，引導業戶採用高價標書。

3/九龍區60年樓齡單棟大廈

大廈由10人組成法團，集團為取得2000萬元大維修工程，涉嫌賄賂法團主席、副主席及兩名成員，以安插所屬管理公司以操控所有工程事項。調查顯示，集團準備將工程合約跨大，得益用作支付支付法團成員，包括免收主席工程費，合約10%約200萬攤分副主席及兩名成員，以促使業主投票指定承辦商。

執行處助理處長莊家樂提醒，市民如懷疑大樓維修有貪污，可致電2526 6366舉報，全天候24小時接聽，廉署亦會上門為法團及物管提供防貪講座。