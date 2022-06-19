九龍城重建市建局已開始人口調查　未來五年投5億元推廣樓宇復修

市建局早前宣布重建九龍城衙前圍道及賈炳達道。市建局行政總監韋志成今日（19日）發表網誌，稱至今成功開展凍結人口調查，並已選定南角道至打鼓嶺道一帶，為樓宇狀況尚可而暫時沒有重建需要的建築群，試行「小區規劃復修」模式，以提出維修方案，並提升其樓宇狀況。



他又指，市建局已計劃在未來5年預算投放5億元，在九龍城、油麻地、旺角、深水埗等舊區，推行各項樓宇復修、「小區規劃復修」等，屆時會額外向業主提供財務誘因，促進業主自行組織樓宇維修及推動預防性維修。



▼5月27日 市建局公布啟動九龍城重建項目▼



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韋志成表示，在過去兩個多星期，調查團隊已聯絡了九龍城項目範圍內約9成的居民及商戶，登記他們的身份和單位的佔用情況。

南角道至打鼓嶺道試行「小區規劃復修」

韋志成說，將會以九龍城區作為「融合策略」的試點，結合樓宇復修、重建、保育及活化4R市區更新策略，至今已選定南角道至打鼓嶺道一帶，為普遍樓齡大概40歲、樓宇狀況尚可而暫時沒有重建需要的建築群，試行「小區規劃復修」模式。在未來數個月，市建局將主動聯絡這些樓宇的業主或法團組織，以商議維修方案，提升樓宇狀況及管理質素。

他亦指，得悉數幢位於城皇街旁的舊樓，有法團對參與市建局樓宇復修和地方營造計劃有非常正面的回應，現正與相關業主磋商籌備工程的執行細節。

市建局表示，華賢坊西的舊樓群已嚴重老化，除了外部結構失修（左圖），單位內亦殘破不堪，無法居住。（右圖）。（市建局圖片）

翻新士丹頓街舊樓 將應用「共居」

韋志成續指，過去市建局亦曾應用地方營造經驗，9幢位於士丹頓街和華賢坊西、由市建局擁有全幢業權的舊樓，現正進行全面維修及翻新工程，以改善樓宇的結構穩定性。他指，該小區昔日是小型印刷廠和報館的集中地，日後將反映有關元素，彰顯小區的獨特形象，待樓群的維修和翻新工程於今年第三季左右完成後，市建局將邀請營運團體推行及應用「共居」概念。

他亦指，市建局亦將聯絡士丹頓街項目附近的大廈業主和法團，從財政資助、技術支援等多方面鼓勵業主，透過重建或復修及改造重設，翻新樓宇，美化外牆，加強地方特色。