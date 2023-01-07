疫情｜XBB.1.5首入本港　內地瘋傳大便失禁？　專家：無科學根據

新冠肺炎疫情持續，本港在輸入個案錄得首宗XBB.1.5病毒株個案。世衞早前表示，相關病毒株是至今發現最具傳染性病毒株，但似乎不會引發更嚴重病情。不過，內地網民近日瘋傳，這款病毒株易引起腹瀉後，進一步聲稱會導致「無意識腹瀉」，即大便失禁。



政府專家顧問許樹昌、港大生物醫學學院教授金冬雁及呼吸系統科專科醫生梁子超均表示，腹瀉傳言沒有科學實驗，並相信相關病毒株不會在本港大幅傳播，故市民毋須過份憂慮。



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雖然本港確診數字有輕微下跌，但本港在輸入個案錄得首宗XBB.1.5病毒株個案。該宗XBB.1.5輸入個案涉及一名24歲女子，由英國抵港，已接種兩劑疫苗，為確診個案。

翻查資料，XBB.1.5佔全美感染個案病毒株近40%，而美東地區感染XBB.1.5較超過75%。法國、德國、荷蘭、西班牙、愛爾蘭、澳洲、新加坡和印度也有出現XBB.1.5個案，中國據悉也有輸入個案。

世衞指XBB.1.5病毒株最具傳染性 紐約最早發現

目前流行的XBB.1.5為XBB的子變種，最早是在3個月前美國紐約發現，其有F486P及S486P等基因出現變異突變，令它可逃避接種疫苗或感染後產生的新冠病毒抗體及增加病毒黏合細胞的能力。由於XBB.1.5在短時間已成為美國主流病毒株，故世衞早前表示，相關病毒株是至今發現最具傳染性病毒株，但似乎不會引發更嚴重病情。

不過，內地網民近日則瘋傳，這款病毒株易引起腹瀉後，進一步聲稱會導致「無意識腹瀉」，即大便失禁。

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許樹昌：腹瀉傳言沒科學根據

政府專家顧問許樹昌表示，XBB.1.5與其他變異病毒株引發的病徵相近，斥腹瀉傳言沒有科學實驗。

港大生物醫學學院教授金冬雁亦同樣指，說法沒有科學根據。至於病毒傳播能力，他認為，過去本港錄得200多宗XBB.1輸入個案及100多宗XBB.1本地個案，但始终未有在本港成為主流病毒株，目前佔優勢的仍是BA.5和BA.4，故認為大家不必過慮。

金冬雁料引起另一波疫情機會非常低

他又解釋，自然感染過BA.2或BA.5或接種過二價疫苗的人士，二次感染或突破性感染XBB.1.5的機會好微，所以XBB.1.5造成另一波疫情的機會非常之低。以美國為例，雖然XBB.1.5在美國佔的比例最近略有升高，但並未引起確診、重症和死亡的顯著異常升高，並没有改變Omicron 在美國風土化的基本態勢，故即使流入香港情況也不會改變。

梁子超質疑傳播力度

呼吸系統科專科醫生梁子超則指，世衞雖指相關病毒株是至今發現最具傳染性病毒株，但此均為實驗室內的數據，認為其忽略細胞免疫對變異病毒株的免疫力。他亦認為，相關XBB.1.5病毒在美國已出現三個月，如果其傳播力可以在短時間內爆升，沒有可能在現時才會出現上升的情況，質疑美國或「報假案」。