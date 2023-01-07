安心出行｜支援服務1.8起停運　孫東：市民有需要可保留程式

本港逐步復常，港府早前取消強制使用「安心出行」流動應用程式及疫苗通行證。創新科技及工業局局長孫東今日（7日）在Facebook中表示，雖然「安心出行」現時在抗疫路上所擔當的角色正在告一段落，而支援疫苗通行證的「安心出行」電話熱線，以及設於25個港鐵站的流動支援站將於明日（8日）停止運作，不過他指市民如覺得有需要繼續使用「安心出行」內的某些功能，可在手機中保留程式。



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安心出行下載950萬次 共更新40多次

孫東表示，隨着多項防疫措施陸續放寬，香港與內地逐步全面實施通關，形容：「復常日子的臨近，『安心出行』也開始進入倒計時，正圓滿完成其歷史使命。」而自2020年11月推出以來，「安心出行」下載達950萬次，他認為成為疫情期間本港防疫重要數碼平台。

他又指，「安心出行」一直配合政府不同階段推出的防疫抗疫措施。程式由初時設計定位為市民自發記錄和管理行蹤、接收風險通知的工具，到後來推出多項新功能，合共40多個更新版本，先後增加了「香港健康碼」、「紅、黃碼」、「檢測登記碼」和同行人士「疫苗通行證」、簡化自我申報流程、方便確診用戶「一鍵申報」完成隔離規定等。

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熱線和港鐵支援站明日停止運作

孫東稱：「我欣喜地看到香港社會和經濟活動正在恢復，市民生活有序復常，『安心出行』在市民抗疫路上所擔當的角色正在告一段落。」而支援疫苗通行證的「安心出行」電話熱線（2626 3066），以及設於25個港鐵站的流動支援站將於明日停止運作。他強調市民如覺得有需要繼續使用「安心出行」内的某些功能，可在手機中保留程式。