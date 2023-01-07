兒童重症個案增　專家：每日兩、三宗嘶吼症　農曆年北上要打齊針

撰文：鍾麗霞
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本港與內地明日（8日）起實施免檢疫通關，兩地人流往來逐步恢復，但每日本地仍錄得近二萬宗確診。香港大學兒童及青少年科名譽臨床副教授關日華今早（7日）在電台節目表示，兩地恢復通關是好事，上網課近三年的跨境學童終於可以參與面授課堂，但他關注近期疫情持續，入院兒童重症亦見增加，其中嘶吼症更多達每日兩至三宗，呼籲過境人士要做好個人預防措施，並要打齊疫苗以保護自己。

▼8月23日 楊何蓓茵到西九龍母嬰健康院視察嬰幼兒打針▼

關日華稱，近期疫情上升，入院兒童重症個案亦有增加，並集中於三歲以下，當中又以未打針或未打齊針者為主。他以新冠常見兒童重症嘶吼症為例，疫情前一個冬季通常只見一至兩宗，但現時每天接到兩至三宗新冠引發的嘶吼症個案，雖然醫生已掌握治療嘶吼症的方法，但患者在送到醫院前症狀嚴重，不少家長也會非常擔心。

另外，新冠引發的急性腦炎、嚴重肺炎及兒童多系統發炎綜合症亦有上升趨勢。關日華指出，有子女要入院的家長，因擔心副作用或接收不實疫苗資訊，未有安排子女打針，康復出院後，醫護人員會繼續在門診覆診時向家長解說疫苗資訊，家長一般會同意子女打針，並同時接種流感疫苗。

▼8月11日　九龍婦女聯會舉行長幼新冠疫苗接種日▼

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雖然本港整體人口兩針接種率達九成以上，關日華表示，但6個月至3歲嬰幼兒接種率只有24%，計及近日曾受感染的康復者，估計仍有一半嬰幼兒，未曾曝露於新冠病毒之下。他提醒，接種疫苗後兩周才能產生足夠抗體，若計劃在農曆新年北上與親友團聚的市民，應盡快完成接種指定劑數的疫苗。

近期單日確診個案一度迫近三萬宗，不少確診者需家居隔離，有市民致電節目稱，家人確診逾一周，快測仍出現淺色的「弱雙線」。關日華表示，病毒留在身體的時間長短因人而異，未有服食抗病毒藥，或令病毒留存較久，甚至長達兩至三星期，故快測時在呼吸系統黏膜仍會測到病毒，期間他建議同住家人不要近距離接觸，在家中亦要戴口罩。

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