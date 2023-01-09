每周疫情｜上周12萬人確診按周減逾26%　Omicron亞型現上升趨勢

本港逐漸復常，與內地昨日（8日）正式通關。回顧上周（1月2日至8日）疫情有回落跡象，錄得本地及輸入個案共120,946宗，比之前一周（去年12月26日至今年1月1日）減少43,326宗。



不過上周平均留醫病人總數為5,121人，按周增1.%。至於死亡個案方面，上周仍比前一周多66人或7.37%，而對比患者數目的七日平均死亡率，上周增0.143個百分點。



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輸入個案減少六成

上周確診個案共有120,946宗個案，較之前一周的164,182宗，減少43,326宗或26.33%。其中在輸入個案方面，上周的輸入個案為2,391宗，比再上一周的6,033減少60.37%；上周7日平均輸入個案佔整體個案比率為2.06%，按周下降1.79個百分點。

上周變種病毒Omicron亞型數字則出現上升趨勢，截至本周日（8日）零時零分，輸入個案方面，XBB增加1宗至227宗，當中包括首次錄得的XBB.1.5個案。世衛早前曾指，XBB.1.5病毒株是至今傳染性最強的Omicron變種病毒亞型分支，對於XBB.1.5病毒株在美國東北部極速擴散，感到憂慮。至於其他病毒株個案則維持不變。

本地個案方面，XBB增4.85%至173宗、BQ1.1增3.13%至198宗、BF.7翻倍至27宗。至於其他病毒株個案同樣維持不變。

7日平均留醫病人為5121人

留醫病人人數方面，截至昨日的7日平均為5,121人，比對上一周多1.07%，至上周日平均新入院病人逐漸回落，從再上一周單日最多有711人入院，至本周單日最多594人入院，按周減少20.79%。

上周單日新增危殆及嚴重個案有上升趨勢，由對上周7日平均為70人，按周增11.11%。上周平均危重總數為462人，比再上一周增20%。其中上周正接受深切治療人數亦達55人，與再上一周相距不大。

死亡個案方面，上周共473名病人離世，比對上一周多66人或7.37%，7日平均死亡人數為67.6人，本港累計有12,342人離世，7日平均死亡率由0.248%升至0.391%。

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