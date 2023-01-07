澳門周日起確診免申報與隔離　專家：通關後疫情若平穩香港可跟隨

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心今日（7日）宣布明日（8日）起結把新冠病毒感染列為風土病，確診者毋須申報及隔離，輕症者甚至可以上班。香港政府專家顧問許樹昌認為，香港感染率及整體接種率高，可以跟隨澳門方向；呼吸系統科專科醫生梁子超亦指，如本港與內地通關後疫情未有急劇反彈，可在農曆新年後先放寬學生快測等措施，最後一步再放寬至確診者毋須隔離。



不過，香港大學生物醫學學院教授金冬雁表示，澳門在疫情海嘯期撤銷隔離有一定風險，並認為確診者傳染性最高的五天，不宜上班，故香港即使日後放寬，亦不宜立即毋須隔離，應先將隔離日數減至5日或7日。



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澳門協調中心公布明日結束抗疫過渡期後，居民如出現發熱、乏力、肌痛等症狀，可進行快速檢測，症狀不重者可以上班，而居民毋須在澳門健康碼上作健康申報，健康碼將停止紅、黃碼功能。

感染及接種率高 許樹昌稱可跟澳門：新冠在港已成風土病

政府專家顧問許樹昌認為，本港現時社區大量個案都無源頭可追，故新冠在港亦已成為風土病，加上香港感染率及整體接種率都高，故認為港可以跟隨澳門放寬方向。不過，他認為，無須急於現時放寬，可以先觀察通關後所情況，如疫情平穩，政府可以更改相關檢疫要求，無徵狀或輕微徵狀個案都可以上班。

許樹昌。（資料圖片）

梁子超稱農曆年後先撤銷學生快測 後再讓確診者毋須隔離

呼吸系統科專科醫生梁子超亦同意，如本港在通關後如疫情未有急劇反彈，可以在農曆新年後先放寬其他防疫措施，最後一步才放寬確診者無須申報、檢疫。他解釋，由於現時本港仍有不少的防疫措施，如學生要做快測等，故應先放寬此些的防疫措施後，才考慮放寬確診者無須申報、檢疫，以避免大量未有接種疫苗者因染疫而過世，為本港醫療體系帶來負擔。

金冬雁憂慮澳門在疫情海嘯期放寬有一定風險

澳門短時間內作多項放寬，港大生物醫學學院教授金冬雁直言感憂慮，他認為，澳門在疫情海嘯期這樣做有一定風險，感染後傳染性最高的五天不宜上班。他認為，如香港要跟隨，可考慮在疫情穩定時將輕症病人兩次抗原陰性才上班的標準略為放寬至劃一5日或7日，因有些感染者抗原陽性可能會有十幾日，但後期特別是已打疫苗者傳染性已經很低。