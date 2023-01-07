官方疫情數據與民眾感受有差別？　吳尊友：輕症無症狀沒有上報

世界衛生組織日前敦促中國發布可靠疫情數據，1月6日中疾控流行病學首席專家吳尊友指出，過去三年，中國對每一起疫情、一些重要病例都進行了毒株的分離、監測，相關資料都與國際社會分享。



對於官方疫情報告資料與民眾的感受有所差別。吳尊友解釋，一方面，中國不再按照行政區域進行大規模核酸篩查，另一方面，許多輕症或無症狀感染者居家觀察治療，進行抗原檢測（快速檢測），因此報告的人數因此有所下降。



世界衛生組織（WHO）日前也敦促中國發布可靠疫情數據。世衛組織總幹事譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)表示，世界衛生組織對中國新冠感染病例的激增感到擔憂，敦促中國政府提供有關住院和死亡的可靠數據。

吳尊友表示，新冠疫情剛剛發生時，中國建立診斷標準，確定診斷方法以及報告分析的方法，主要是在2020年新冠疫情剛剛在武漢發生的時候。從武漢疫情得到控制以後，直至去年12月，中國的新冠疫情主要由境外輸入，「對於每一起疫情，都能夠及時發現，在短時間內撲滅。」

中疾控流行病學首席專家吳尊友。（中國網）

吳尊友也解釋，官方的疫情報告資料與民眾的感受有所差別是因為，中國不再按照行政區域進行大規模核酸篩查，而是聚焦重點人群和重點機構，其他人員則是願檢盡檢，檢測、報告的人數因此有所下降。

另一方面，許多輕症或無症狀感染者居家觀察治療，進行抗原檢測後也沒有上報。吳尊友指出，正是這兩個方面的原因造成了當前感染者報告數與實際發生數存在一些出入。

吳尊友指出，為動態掌握疫情的變化與發展趨勢，科學研判、預測疫情的流行規模、強度和時間，國務院聯防聯控機制綜合組制定了新型冠狀病毒感染「乙類乙管」疫情監測方案，指導全國進行疫情監測。同時將繼續以中國疾病預防控制資訊系統網路直報為主體，各個醫療機構監測、報告病例，同時開展多種形式的監測。

吳尊友表示，還有一類監測貫穿始終，即對新冠病毒變異毒株的監測。他強調，過去三年，中國對每一起疫情、一些重要病例都進行了毒株的分離、監測，及時瞭解變異毒株在傳染性、致病性、免疫逃逸等重要生物特徵方面的變化。「這些資料也都與國際社會分享」。