多元性傾向共融相片展覽　紀錄四組LGBTQ+人士動人故事

「I AM WHO I AM」可能是不少人的疑問，一個關於多元性傾向人士的照片展覽就以此為主題，透過四組人物的故事，用照片說話。女同性戀者Jean日前在展覽開幕禮上分享，今年7月得知癌細胞擴散到全身多處，生命最多只剩下三個月，認為自己不敢在最後時限去擁有另一半，便獨自參與拍攝企劃，這段日子以來她每日都與病魔鬥爭，意外地尋找到一位伴侶。她認為，愛和關係是多元的，而無論什麼性傾向、有無伴侶，每個人都值得被尊重。



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展覽由香港專為LGBTQ+而設的婚禮統籌公司Next Chapter LGBT，以及知名攝影師鄧英奇的團隊De Odd合作，由昨日（16日）開始在全港多個餐廳或咖啡店輪流展出。展覽紀錄四組背景迥異的多元性傾向人士的動人故事，當中三組拍攝對象均為情侶，女同性戀者Jean是獨自拍照。

患癌情況最差時上身難以動彈

Jean年逾40，今年7月得知病情後不到一個禮拜，便收到Next Chapter LGBT創始人之一董諾求助，推薦LGBTQ+情侶作為拍攝對象用以展覽。Jean反問：「點解一定要情侶先可以被拍攝？」不希望生命留下遺憾，Jean主動請纓成為拍攝對象。

照片拍攝時，Jean身體狀況不好，最差時肺、胸椎、脊椎等上半身多處劇烈疼痛，甚至難以動彈，「之前有段時間情緒好波動，身體都隨之變差，個禮拜真係痛到我覺得夠鐘埋單。」

加拿大探親：無人歧視我

Jean短髮、外型清瘦、穿著較中性，雖然生理是女性，但常常被人誤解為男性。她表示9月曾去加拿大探親一個月，發現加拿大同性婚姻早已合法，LGBTQ+亦不會在日常生活中受到歧視。她嚮往這樣的生活，亦開始萌生念頭：一定要好好活下來，「我唔想死得早過我阿媽。」

係香港上女洗手間，難免有目光，或者畀人嗌返出黎。 Jean

在加拿大回港的路途中，Jean終於忐忑地告訴母親，自己罹患晚期癌症、時日不多的事實，但會努力戰勝病魔。她調整飲食、每日堅持運動，現可跑步5至10公里。雖然Jean現仍會時而發作疼痛，但痛感及頻率越來越少。

Jean現時看到照片表示「仍會想喊」，但去加拿大感受到對LGBTQ+的友好公平後，嚮往移居生活。（夏家朗攝）

前段時間，Jean找到另一半。她原本不想成為他人負擔，但如今自己心態積極正面，伴侶亦願意一同面對，她相信自己可以和癌細胞共存。如今看回展覽展出7月拍攝的照片，Jean感慨萬千，表示自己「仲想喊」。而Jean認為香港社會一直難以給到LGBTQ+公平，未來希望移居加拿大。

我覺得可以manage（管理健康）到、可以對抗嘅時候，成個人已經唔同左。 Jean

攝影師鄧英奇表示，最喜歡的照片便是Jean笑著揮手再見。他認為，死亡並非那麼可怕，倘若生命不留遺憾，未嘗不能笑對死亡。他將地面打上一半陰影，象徵Jean若不留遺憾地離世或是從走出陰影、走向光明，好在Jean已幸運地戰勝病魔。

攝影師鄧英奇將地面打上一半陰影，象徵Jean即將往生或是從走出陰影、走向光明。（劉夢婷攝）

三對情侶不介意世俗眼光

至於展覽涉及的其他三組情侶，亦分享自身理念。其中Ming是一名跨性別女性，與泛性戀者Carmen相戀，照片中兩人手拿空心鏡子，意味著無論Ming身分如何，Carmen依然愛她。

攝影師問我會唔會介意伴侶係跨性別者？我只不過追求我自己鍾意嘅人‥‥﹐好希望香港好似台灣同性婚姻合法化。 Carmen

Kenya和阿軒則是一對男同性伴侶。Kenya表示家人對其十分保護和關心，當年出櫃時，十分擔心他會受到許多外界傷害、巨大壓力。「但我點都要自己承擔同經歷」。

愛本是一無所懼。 Kenya

Coco和Chanel則是熱愛變裝文化的一對男同性伴侶。Coco曾經是「深櫃」，不想被人知道自己的性取向，亦難以接受自己。他表示，之所以勇敢表達自我、宣揚，亦是希望其他不自信的酷兒明白「你唔係一個人」。

Next Chapter LGBT創始人之一董諾表示，香港社會表面開放，但性小眾社群仍然面臨不少難題，承受相當多誤會，而所有人本就應該平等。（夏家朗攝）

展覽宣揚多元共融 跨性別者與普通人無異

Next Chapter LGBT創始人之一董諾表示，香港社會表面開放，但性小眾社群仍然面臨不少難題，承受相當多誤會，而所有人本就應該平等。他希望透過這次展覽宣揚多元共融的信息，無論是同性戀、跨性別者還是泛性戀等，都與其他人無異。

展覽信息：

12月16 日-12月 29日：Muse Furniture Lab 元朗錦上路 26C 號地鋪

12 月30 日- 1月5日 Lorway Coffee &Bakery 屯門海榮路22 號屯門中央廣場地下 B3-A 號舖

1月6日 - 1月12日： Nobis Cafe 太子界限街 10G 號南楓櫻地下、Perhaps Cafe紅磡福至街 38-42 號紅础灣中心地下 6號舖

1月13日 - 1月18日：GoodDay Solar九龍城沐泰街 9號嘉举匯1樓11 號舖

1月13日-1月19日：漫花燈火 OMG土瓜灣九龍城道 68 號瑧尚UPLACE2樓201 號舖

1月27日-2月2日：時光逆流 中環零咸街 41 號文靜大廈地下低層、Ohana Tiki Lounge灣仔皇后大道東 202 號 QREPlaza 29樓

12月3日-2月9日：殤城逆流 上環皇后大道中 181 號新紀元廣場2樓 202-203 號铺、墨麒麟 中環鴨巴甸街 8號新中環大廈地铺、Boba Bear銅鑼灣耀華街 38 號 Zing! 30樓

12月10日－2月16日：The Cloakroom 銅鑼灣駱克道487-489號駱克駅15樓、山旮旯 銅鑼灣摩理臣山道84-86號香港銅鑼灣太平洋帆船酒店地下

12月17日－2月21日：Library Restaurant and Bar 尖沙咀彌敦道74-78號文遜大廈3樓12月17日－2月23日：HYC Bar & Lounge 尖沙咀山林道38號銀座38 22樓

12月17日－2月23日：茶星人 全線

